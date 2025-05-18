Над Крымом сбили четыре беспилотника самолетного типа

Сегодня, 18 мая, около 12:00 беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит средствами ПВО над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что с 9:30 до 11:00 дежурными средствами ПВО было уничтожено три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Крыма.

Также в Минобороны сообщали, что в воскресенье, 18 мая, с 8:20 до 9:00 силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области.

Василий Хитрых