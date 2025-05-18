Торги по участку КРТ в Омске за 1,3 млрд рублей снова не состоялись

Повторный аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки на участке 29,5 га в Омске не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщается в материалах портала ГИС «Торги». Стартовая цена контракта составляла 1,3 млрд руб.

«По окончании срока приема не подано ни одной заявки на участие в торгах», - говорится в тексте протокола. Предыдущие торги, объявленные в апреле, также не состоялись из-за отсутствия желающих.

Заявки на участие в аукционе принимались до 14 мая. На торги была выставлена территория в границах улиц 16-я Северная – Красный Пахарь – 7-я Северная – Герцена. Сейчас это район жилой застройки с частным сектором. Там планируют построить 270 тыс. кв. м жилья. Согласно проекту, на площадке КРТ также должны быть построены школа и детский сад, детская поликлиника мощностью не менее 540 посещений в смену и взрослая поликлиника мощностью не менее 250 посещений в смену.

Лолита Белова