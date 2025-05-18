В Москве арестовали экс-главу Binance в СНГ Владимира Смеркиса

Замоскворецкий суд Москвы арестовал экс-главу криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя крипто-игры Blum Владимира Смеркиса, сообщили правоохранительные органы ТАСС. Он проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).

В картотеке суда указано, что дело было зарегистрировано 16 мая. В тот же день прошло заседание по вопросу избрания меры пресечения.

Владимир Смеркис стал региональным директором криптовалютной биржи Binance в начале 2022 года и проработал на должности до сентября 2023-го. Через несколько месяцев он вместе с другим топ-менеджером Binance Глебом Костаревым основал крипто-приложение Blum. Число пользователей сервиса через год достигло 20 млн. 17 мая 2025-го пресс-служба Blum сообщила, что Владимир Смеркис уходит с поста директора.