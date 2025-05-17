Самым прибыльным пермским отелем вновь оказался «Урал»

«Ъ-Прикамье» проанализировал финпоказатели пермских гостиниц и выяснил, что крупнейшим по выручке в городе остается отель «Урал». Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», ООО «Пермтурист» в 2024 году выручило 420 млн руб. (373 млн руб. в 2023 году). Таким образом, отель, обладающий крупнейшим в городе номерным фондом (400 номеров), сохранил лидерство по выручке и в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На втором месте — входящее в сеть отелей Amaks пермское ООО «Лотос» (отель «Турист»), его выручка за год составила 242 млн руб. (годом ранее — 168 млн руб.). На третьем месте — ООО «Гамма», управляющее отелем Holiday Inn на бульваре Гагарина, 65, с выручкой за 2024 год в размере 240 млн руб. (в 2023 году — 252 млн руб.). В пятерку крупнейших гостиниц также входят ООО «Пилвар» (бывший отель Hilton на ул. Мира, 41, сеть Four Elements) с выручкой за год 202 млн руб. и АО «Отель Прикамье» (169 млн руб.). Два пермских отеля сети New Star — ООО «Сити стар» и ООО «Нью Стар» заработали по 154 и 150 млн руб. соответственно.

Самым прибыльным в 2024 году пермским отелем оказалось ООО «Пермтурист» (94 млн руб.), на втором месте ООО «Гамма» (Holiday Inn, 44 млн руб.), на третьем — ООО «Лотос» (отель «Турист», 23 млн руб.). В пятерку самых прибыльных гостиниц города также входят ООО «Либерти», управляющее небольшим пермским отелем «Габриэль» (18 млн руб.), и ООО «Сити Стар» (15 млн руб.)

Среди отелей Перми, которые показали наибольшие убытки в 2024 году: ООО «Нью Стар» (24,9 млн руб.) и ООО «Пилвар» (6,6 млн руб.).

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал о росте загрузки пермских отелей по итогам 2024 года. По данным участников рынка, рост заполняемости отелей составил до 15%. Росстат приводит данные о росте числа туристов за год в регионе на 17%. Отельеры говорят, что мероприятия юбилейного для Перми 2023 года повысили интерес туристов к городу и региону. Больше стало гостей, прибывающих в Пермь с деловыми визитами.