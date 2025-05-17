В Ростове горел рыбный площадью 250 квадратных метров
Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ
По данным областного ГУ МЧС России, происшествие произошло по адресу ул. Штахановского 24/1. Сообщение о загорании цеха по упаковке рыбы поступило 17 мая в 16:16. Прибывшие на место пожарные увидели, что огонь распространился на площади 250 кв м.
«В 16:49 огнеборцы локализовали огонь, в 17:23 ликвидировали открытое горение», – констатировали в ГУ МЧС России по Ростовской области.
В тушении огня были задействованы 37 специалистов и 11 единиц техники.