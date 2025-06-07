8 июня отмечает юбилей выдающаяся фехтовальщица, заслуженный мастер спорта России, двукратная олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка мира Софья Великая

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Софья Великая

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Софья Великая

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ее поздравляет президент Федерации фехтования России, главный тренер сборной России по фехтованию, двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов:

— Дорогая Соня, поздравляю с замечательным праздником — Днем твоего рождения. Нам очень повезло, что ты не просто великолепная фехтовальщица, но и надежный лидер нашей сборной, на протяжении многих лет радующий родных, болельщиков и всю страну своими яркими победами. Ты — удивительный человек, который всегда светится добротой и теплом. Главный тренер любой сборной мог бы только мечтать, чтобы в его команде была такая прекрасная спортсменка, как ты — Соня Великая. Пусть в твоей жизни будет как можно больше искренних улыбок, верных друзей и незабываемых радостных моментов. Желаю крепчайшего здоровья, а также благополучия и гармонии во всех твоих делах и начинаниях. До скорой встречи, чемпионка!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»