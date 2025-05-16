Кафе «Вкус Востока» в Бавлах закрыто судом на 40 дней из-за выявленных нарушений

Кафе «Вкус Востока», находящееся в городе Бавлы в Татарстане, закрыто решением суда на 40 дней из-за многочисленных нарушений. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Осуществленная проверка в точке общественного питания выявила следующие нарушения санитарных норм и правил:

отсутствие обязательного уведомления о начале деятельности;

несоблюдение технологического процесса приготовления блюд;

нехватка необходимого оборудования (моечные ванны, производственные столы, раковины);

неудовлетворительное состояние помещений;

отсутствие документации по технологии приготовления блюд;

нарушение правил мытья посуды и инвентаря;

отсутствие договоров на проведение дератизации и дезинсекции.

Заведение опечатано до устранения всех выявленных нарушений.

Артём Дергунов