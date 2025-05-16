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Кафе «Вкус Востока» в Бавлах закрыто судом на 40 дней из-за выявленных нарушений

Кафе «Вкус Востока», находящееся в городе Бавлы в Татарстане, закрыто решением суда на 40 дней из-за многочисленных нарушений. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Осуществленная проверка в точке общественного питания выявила следующие нарушения санитарных норм и правил:

  • отсутствие обязательного уведомления о начале деятельности;
  • несоблюдение технологического процесса приготовления блюд;
  • нехватка необходимого оборудования (моечные ванны, производственные столы, раковины);
  • неудовлетворительное состояние помещений;
  • отсутствие документации по технологии приготовления блюд;
  • нарушение правил мытья посуды и инвентаря;
  • отсутствие договоров на проведение дератизации и дезинсекции.

Заведение опечатано до устранения всех выявленных нарушений.

Артём Дергунов

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