Кафе «Вкус Востока» в Бавлах закрыто судом на 40 дней из-за выявленных нарушений
Кафе «Вкус Востока», находящееся в городе Бавлы в Татарстане, закрыто решением суда на 40 дней из-за многочисленных нарушений. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
Осуществленная проверка в точке общественного питания выявила следующие нарушения санитарных норм и правил:
- отсутствие обязательного уведомления о начале деятельности;
- несоблюдение технологического процесса приготовления блюд;
- нехватка необходимого оборудования (моечные ванны, производственные столы, раковины);
- неудовлетворительное состояние помещений;
- отсутствие документации по технологии приготовления блюд;
- нарушение правил мытья посуды и инвентаря;
- отсутствие договоров на проведение дератизации и дезинсекции.
Заведение опечатано до устранения всех выявленных нарушений.