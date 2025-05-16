Воздух прогреется до 23°С на территории Удмуртии в выходные дни

Солнечная погода без осадков и с потеплением до 23°С прогнозируется на большей территории Удмуртии в выходные дни, следует из прогноза регионального Гидрометцентра. При этом местами возможны заморозки на почве до -1°С и кратковременные дожди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Так, в ближайшие сутки осадков не ожидается. Завтра ночью, 17 мая, температура за окном составит до 5-10°С. К обеду воздух прогреется до 18-23°С. В ночь на воскресенье, 18 мая, осадков не предсказывается. Днем в этот день в северных районах возможны кратковременные дожди. Ночная температура воздуха будет находиться в пределах 2-7°С, местами возможны заморозки на почве до -1°С. Днем в воскресенье вновь ожидается до 18-23 °С.

В начале следующей недели под влиянием циклона начнутся дожди. Ночью в понедельник, 19 мая, они пройдут в северных и центральных районах, а к обеду охватят всю республику. Температура воздуха в первый рабочий день ночью опустится до 7-12°С. Днем показатель поднимется до до 17-22 °С.