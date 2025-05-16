В Башкирии экс-директор Дома культуры получил пять лет колонии за мошенничество

Суд вынес приговор бывшему директору Дома культуры Чекмагушевского района, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии. Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Следствие установило, что фигурант уголовного дела, пользуясь своим положением, просил подчиненных и знакомых оформлять кредиты, обещая вернуть деньги. Первое время он оплачивал регулярные платежи, затем переставал выходить на связь. У нескольких потерпевших он брал телефоны с доступом к онлайн-банкингу под предлогом закрытия кредитов, однако на самом деле оформлял новые, пользуясь технической неграмотностью людей. Таким образом он оформил девять кредитов на одного подчиненного.

В результате преступлений 25 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 12 млн руб.

Осужденный признал вину и возместил 6 млн руб. В обеспечительных целях суд по ходатайству следователя наложил арест на его имущество на общую сумму более 12 млн руб.

Майя Иванова