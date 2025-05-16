Голикова пожаловалась на отток медперсонала в салоны красоты

Вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на коллегии Минздрава, рассказала об оттоке кадров из системы здравоохранения в частные клиники и салоны красоты. По словам госпожи Голиковой, в сфере здравоохранения кадры «решают все», а их отток — это «настоящий вызов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Работа медицинских колледжей, вузов, регионов должна быть абсолютно перестроена с точки зрения не потери этого кадрового потенциала. К сожалению, должна сказать, что отток идет и в частные медицинские организации, а с точки зрения среднего и младшего медицинского персонала — отток идет в фитнес-центры, в косметические салоны, в индустрию красоты»,— сказала вице-премьер на заседании (цитата по ТАСС).

Она отметила, что медобразование является абсолютным лидером по целевому приему, но в отрасли здравоохранения идут работать только 70% выпускников вузов и 56% медколледжей. Заменить уходящие кадры сложно даже с помощью инноваций, добавила она. «Понятно, что система технологизируется, система становится более инновационной, более производительной, но еще никто и никогда не заменил труд врача. И только врач, только человек может поставить диагноз, может правильно назначить лечение»,— считает госпожа Голикова.

25 февраля министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в России не хватает 23,3 тыс. врачей, дефицит среднего медицинского персонала составляет 63,5 тыс. человек. С 2019 по 2024 год, по его данным, общий прирост по врачебному персоналу составил 6,5 тыс. человек.

Полина Мотызлевская