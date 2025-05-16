Индия предлагает России 200 тыс. кв. км территории для нефтегазовой разведки

Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури рассказал о высоком уровне экономического сотрудничества с Россией. Он заверил, что Индия готова предоставить РФ 200 тыс. кв. км для бурения нефти и газа.

«Они (осадочные бассейны.— "Ъ") абсолютно открыты. Они открыты для всех компаний. Нам просто нужно наладить партнерство»,— сообщил господин Пури в интервью ТАСС. Министр отметил важность прямого диалога между бизнесами двух стран.

«Я всегда поощряю все больше и больше взаимодействия между компаниями, все больше обсуждений. Когда начинается обсуждение, за ним следует визит делегации, а это, в свою очередь, пробуждает интерес и вовлекает новых участников»,— добавил Хардип Сингх Пури. По его словам, помимо нефтегазового сектора Индия ищет пути партнерства с РФ и в нефтехимической сфере.

О сотрудничестве двух стран — в материале «Ъ» «Рупии вверх».