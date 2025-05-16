Следствие по делу экс-вице-премьера Башкирии Алана Марзаева продолжится до июня

Главное следственное управление СКР продлило до июня 2025 года срок предварительного следствия по уголовному делу исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева, говорится в апелляционном постановлении Московского городского суда. Решение принято по итогам рассмотрения жалобы господина Марзаева на избранный ему в качестве меры пресечения арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Ален Марзаев был задержан 30 сентября 2024 года по обвинению в получении 37 млн руб. взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он арестован. 26 февраля этого года Басманный районный суд продлил срок его ареста до 30 мая. Обвиняемый и его адвокат пытались обжаловать вынесенное постановление, полагая, что оно незаконное и необоснованное. Заявители отмечали, что «доказательств наличия события преступления, а также свидетельствующих о намерении Марзаева А.В. скрыться, воспрепятствовать производству по делу, материалы дела не содержат». По их мнению, расследование уголовного дела, не представляющего особой сложности, проводится неэффективно и с волокитой. Также господин Марзаев и его адвокат указывали, что судом не учтены положительные данные о его личности и просили о более мягкой мере пресечения в виде запрета определенных действий или домашнего ареста.

Суд апелляционной инстанции в удовлетворении жалобы отказал, отметив, что господин Марзаев обвиняется как должностное лицо в особо тяжком преступлении коррупционной направленности, за которое предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Освободить обвиняемого из-под стражи невозможно, поскольку находясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства или иным способом воспрепятствовать расследованию. Также суды при изучении материалов дела не нашли признаков неэффективного расследования: для установления обстоятельств преступления необходимо провести трудоемкие судебные экспертизы.

Наталья Балыкова