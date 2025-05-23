На здоровье

В 2024 году Ставропольский край принял более 9 млн гостей. Среди туристов и отдыхающих становится больше молодежи и людей среднего возраста. Регион остается одним из главных бальнеологических центров России и в последние годы расширяет перечень услуг по общему оздоровлению. Санаторно-курортный комплекс Кавказа прирастает новыми объектами, проводится реконструкция здравниц. Однако именно изношенность инфраструктуры пока остается главной проблемой отрасли, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году Ставропольский край ожидает порядка 9,8 млн гостей

Фото: Пресс-служба Управления делами Президента Российской Федерации В 2025 году Ставропольский край ожидает порядка 9,8 млн гостей

Фото: Пресс-служба Управления делами Президента Российской Федерации

В 2024 году, по «большим данным» сотового оператора «Мегафон», Ставропольский край посетило 9,07 млн человек. Это на 4,6% больше, чем в 2023 году. В 2025 году регион ожидает порядка 9,8 млн гостей, рассказали Guide в пресс-службе министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Рост турпотока участники рынка связывают с трендом на внутренний туризм и оздоровление, а также с развитием санаторно-курортного комплекса региона. Так, количество гостей геотермального курорта «Машук Аква-Терм» в прошлом году увеличилось на 6% в сравнении с 2023 годом. Генеральный директор курорта Марина Карлова положительную динамику считает в том числе результатом инвестиций в развитие концепции комплексного отдыха. «В 2024 году мы открыли обновленный wellness-центр. Сейчас на 8 тыс. кв. м располагается единственный в Кавказских Минеральных Водах всесезонный термальный комплекс, фитнес-клуб и центр эстетических и SPA-услуг. Основной прирост количества гостей пришелся на апрель—октябрь — традиционно высокие месяцы для санаторно-курортного отдыха»,— рассказывает эксперт.

О ежегодном увеличении количества посетителей заявляют и в санаторно-курортном комплексе «Источник» в Железноводске — в пиковые сезоны загрузка достигает 97%. «Пиковые сезоны — это новогодние и майские праздники, сентябрь—ноябрь»,— уточняет коммерческий директор санатория Людмила Чуркина.

«Регион традиционно удерживает лидерские позиции в стране по объему санаторно-курортного обслуживания благодаря существующим ресурсам, устойчивому историческому бренду и сохранившейся еще с советских времен инфраструктуре. Кроме того, сказывается и улучшение транспортной инфраструктуры в регионе в последние годы»,— комментирует независимый эксперт по туризму, руководитель «Бюро 1702» (компания занимается консалтингом в сфере туризма) Артем Дмитренко.

Одним из главных преимуществ курортов Ставрополья эксперт считает более длинный в сравнении с другими местами отдыха туристический сезон, а также широкий выбор программ оздоровления.

«В санаторно-курортных учреждениях края лечат урологические и эндокринные заболевания, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов желудочно-кишечного тракта — всего порядка 12 профилей лечения. Кроме того, предлагается множество оздоровительных направлений, объединяющих в себе несколько взаимосвязанных оздоровительных и лечебно-оздоровительных программ: спа, велнес и традиционную медицину, в которые входит посещение акватермальных комплексов, спа-программы, программы высокопрофессионального диетического питания и др.»,— рассказывают в минтуризма региона.

Загрузились по полной

В министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края отметили, что в 2025 году бронирование санаториев идет так же активно. Весной загруженность объектов во всех курортных городах в среднем составила 75%. На майские праздники загрузка превысила 90%. Глубина бронирования в среднем составляет три месяца и ежегодно показывает небольшой, но стабильный прирост.

«Хочется отметить устойчивую положительную динамику глубины бронирования. Для нас это приятная новость, ведь в течение последних двух лет в отрасли наблюдается тенденция к сокращению периода, за который гости планируют поездку. Мы связываем это с тем, что туристы, которые ранее предпочитали отдых за границей, смогли оценить качество услуг на внутреннем рынке, познакомиться с возможностями отечественных курортов и выбрать для себя достойную замену привычным зарубежным направлениям. Гости приезжают по рекомендациям друзей, родственников, а те, что уже останавливались в прошлые годы, возвращаются»,— рассказывает Марина Карлова.

В санатории «Источник» загрузка в апреле—мае 2025 года достигла 85%, сообщила Людмила Чуркина.

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По данным минтуризма региона, в 2025 году в Ставропольском крае гостей принимают 128 санаторно-курортных учреждений (на три объекта больше, чем в 2022 году, и на один в сравнении с 2023 годом). Общая емкость — 35 171 место. Самыми крупными здравницами являются лечебно-профилактическое учреждение «Базовый санаторий "Виктория"» в Ессентуках на 1428 койко-мест и санаторий «Солнечный» в Кисловодске на 951 койко-место.

«Благодаря природным лечебным ресурсам у каждого города-курорта региона КМВ сформировался свой лечебный профиль. Санаторно-курортные учреждения используют собственную лабораторную базу, оснащенную современным лечебно-диагностическим оборудованием, которое позволяет пройти полное функциональное обследование»,— рассказывают в ведомстве.

В целом по региону в 2025 году средняя стоимость путевок увеличилась на 10–15%, сообщила Марина Карлова. «Увеличение стоимости обусловлено удорожанием продуктов питания, транспортных, расходных материалов, ростом зарплат сотрудников»,— пояснила Людмила Чуркина.

Артем Дмитренко обращает внимание, что премиальный сегмент дорожает быстрее — до 18%. В первую очередь это касается здравниц в Ессентуках и Кисловодске. Он прогнозирует умеренный рост турпотока на Ставрополье в 2025 году в пределах 4–6%, который может быть скорректирован за счет закрытых пляжей Краснодарского края вследствие разлива мазута.

Дорогу молодым

В январе 2025 года заместитель министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Ольга Лосева, выступая в программе «Прямой эфир» телеканала «СвоёТВ», отмечала, что в 2024 году более половины гостей Ставропольского края — 56% — составили молодые люди в возрасте от 18 до 44 лет, 6% — дети. «Если раньше на курорты в основном приезжали люди пенсионного возраста, то сейчас портрет туриста — это энергичный, активный молодой человек»,— констатировала заместитель министра.

О снижении среднего возраста отдыхающих говорят опрошенные «G» участники рынка туруслуг. Так, увеличение спроса на санаторные программы у людей в возрасте 30–40 лет, а также у молодых семей с детьми отмечают в геотермальном курорте «Машук Аква-Терм» и санатории «Источник».

По наблюдениям Марины Карловой, наибольшим спросом у гостей пользуются базовые лечебные и оздоровительные программы от 10 дней. Стабильный спрос сохраняется на антистресс-программы, восстановление после заболеваний, профилактику хронических состояний и detox.

«Появился спрос и на укороченные программы, до семи дней. Такой отдых гости обычно совмещают с wellness-программами и оздоровительными экспресс-модулями, которые помогают в короткие сроки повысить общий тонус организма. Кроме того, растет интерес к отдыху выходного дня (wellness-туризм)»,— рассказывает Марина Карлова.

В санатории «Источник» особым спросом пользуются программы по лечению ЖКТ, сахарного диабета, детокс, чекап, спа, минеральная вода, сообщила Людмила Чуркина.

По словам Марины Карловой, санаторно-курортная отрасль Ставропольского края идет по пути интеграции медицинского и wellness-туризма. Активно внедряются индивидуальные программы, диагностические модули, SPA-услуги, йога, фитнес, функциональное питание. Главный тренд — комплексный подход к отдыху и запрос на качественный сервис, отмечает эксперт.

По наблюдениям Артема Дмитренко, растет практика выездных корпоративных мероприятий, а также (в связи с распространением удаленки) запрос на возможность сочетания отдыха с работой, когда гостям требуются коворкинги, зум-комнаты и переговорные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На майские праздники загрузка в санаториях Ставрополья превысила 90%

Фото: Пресс-служба Управления делами Президента Российской Федерации На майские праздники загрузка в санаториях Ставрополья превысила 90%

Фото: Пресс-служба Управления делами Президента Российской Федерации

В поисках врача и повара

Дефицит кадров по медицинским и сервисным специальностям — одна из наиболее острых проблем отрасли, утверждает Марина Карлова. «Сегодня отели и санатории Северного Кавказа готовы принимать линейных работников без опыта и обучать непосредственно в процессе труда, чтобы восполнить эту нехватку»,— говорит эксперт.

В разделе «Туризм, гостиницы, рестораны» на рекрутинговом портале hh.ru работодатели из Ставропольского края в марте 2025 года разместили 562 вакансии. Это почти на 11% больше, чем год назад, и на 40% больше в сравнении с мартом 2023 года, сообщили «G» в пресс-службе hh.ru Юг.

Средняя предлагаемая зарплата за год выросла на 21% — до 40,7 тыс. руб. В сравнении с мартом 2023 года — на 35%. Средняя ожидаемая зарплата составила 50 тыс., что на 5 тыс. больше, чем годом ранее, и на 10 тыс. больше, чем два года назад.

По данным hh.ru, в индустрии гостеприимства и санаторно-курортного лечения на Ставрополье больше всего не хватает врачей (на рекрутинговом сервисе в среднем на одну вакансию для врача приходится 1,6 резюме), поваров, пекарей, кондитеров (1,6), главврачей, заведующих отделением (1,8).

Всего с начала года (январь — двадцатые числа апреля) в разделе «Туризм, гостиницы, рестораны» работодатели Ставрополья разместили почти 1,7 тыс. предложений. Наибольшую часть составили вакансии для поваров, пекарей, кондитеров (826). Им предлагали от 30,8 тыс. до 90 тыс. руб. (медиана — 40 тыс. руб.). На втором месте по востребованности — уборщицы и уборщики (334). Зарплаты по этим позициям варьировались от 22,4 тыс. до 47,5 тыс. руб. (медиана — 30,2 тыс. руб.) На третьем месте по объему предложения работодателей в 2025 году — официанты, бармены и бариста (244). Оплата труда — от 30,4 тыс. до 70 тыс. руб. (медиана — 47,5 тыс. руб.).

«Ожидается, что спрос на услуги туризма продолжит расти, особенно в связи с восстановлением экономики после пандемии и бурным развитием сферы внутреннего туризма в Российской Федерации. Это приведет к увеличению потребностей в персонале, особенно в высококвалифицированных специалистах»,— полагает доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Он считает, что для решения проблемы дефицита кадров необходимы комплексные решения, включая повышение заработной платы, развитие образовательных программ, создание условий для карьерного роста, более активное внедрение цифровых технологий (автоматизация процессов может снизить потребность в большом количестве персонала, но при этом повысится необходимость в IT-специалистах и аналитиках данных). Также, по мнению эксперта, важно более тесно сотрудничать с учебными заведениями, разрабатывая программы стажировок и грантов для студентов.

«По нашим оценкам, проблема дефицита кадров в санаторно-курортной индустрии останется актуальной как минимум в среднесрочной перспективе. Однако при системном подходе к решению этих вопросов отрасль сможет адаптироваться и обеспечить себя необходимыми ресурсами»,— допускает Дмитрий Морковкин.

Инфраструктура нуждается в развитии

Артем Дмитренко одной из главных проблем санаторно-курортной отрасли Ставропольского края считает устаревшую инфраструктуру — больше половины фонда имеет высокий износ номеров и оборудования. «Многие санатории не соответствуют современным стандартам комфорта и сервиса, в них нет современного спортивного сооружения и благоустройства территории»,— отмечает эксперт.

В санаторно-курортной и туристической отрасли Ставропольского края реализуется 51 инвестиционный проект. Общий плановый объем инвестиций составляет 96,6 млрд руб. В результате появится более 15 тыс. койко-мест и более 7 тыс. новых рабочих мест, рассказали в краевом минтуризма.

Большая их часть — 46 проектов с общим объемом инвестиций 93,4 млрд руб. — реализуется на территории Кавказских Минеральных Вод. В результате будет создано 14,9 тыс. койко-мест и около 6,6 тыс. новых рабочих мест.

В частности, в Ессентуках построят гостинично-оздоровительные комплексы уровня четыре и пять звезд Alean Resort&SPA, новый корпус санатория «Металлург», в Железноводске — гостиничный комплекс и санаторий «Кристалл», в Пятигорске — спортивно-оздоровительный комплекс «Волшебный Миконос» и санаторно-курортный комплекс «Горный бриллиант», в Кисловодске — «Гостиничный комплекс» и санаторий «Руссель».

В министерстве уточнили, что 21 проект санаторно-курортного и туристского назначения планируют реализовать уже в 2025 году. Объем инвестиций 16,6 млрд руб. В результате будет создано 2,1 тыс. койко-мест и 1,5 тыс. новых рабочих мест. Речь идет о строительстве отеля «Олимп» и административно-лечебного корпуса пансионата «Шаляпин» в Кисловодске, городской гостиницы «Парк-отель» в Пятигорске и др.

«Ставропольский край и регион Кавказские Минеральные Воды традиционно входит в число лидеров индустрии оздоровительного отдыха. Города-курорты региона уже сами по себе являются брендами. Тем не менее в конкурентной борьбе за гостя сегодня побеждает тот, кто может обеспечить комплексную услугу и высокий уровень обслуживания, развитую инфраструктуру, гибкость продуктовой линейки (от базовой до премиальной), технологичность (онлайн-сервисы, цифровая медицина)»,— считает Марина Карлова.

Она добавляет, что еще один важный тренд — сегментирование аудиторий. «Ставропольский край активно наращивает свой потенциал за счет формирования предложений под различные группы потребителей. Ведь санкур уже давно перешагнул рамки "отдыха для старшего поколения" и активно развивает тренд "здоровье для здоровых" в поддержку программы формирования здоровой нации»,— резюмирует эксперт.

Маргарита Синкевич