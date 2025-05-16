Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вселенная Каролины

Новая коллекция высокого ювелирного искусства Chopard

Открывшийся на днях Каннский кинофестиваль — неизменно горячая пора для ювелирно-часового бренда Chopard, который с 1998 года является бессменным партнером этого важнейшего события в мире кино. Марка изготавливает главный приз фестиваля, а также выступает главным поставщиком драгоценностей и часов для торжественных церемоний в рамках киносмотра, которые проходят на набережной Круазетт. Ежегодно Chopard выпускает специальную Red Carpet Collection. Количество входящих в нее уникальных предметов всегда соответствует порядковому номеру фестиваля.

78 украшений нынешнего года объединены темой Caroline’s Universe, то есть посвящены многогранной личности креативного директора и сооснователя Chopard. Во «вселенную Каролины» входят цветы и животные, крупные цветные камни и высокая мода, символы страсти и любви.

Предыдущая фотография

Фото: Chopard

Фото: Chopard

Фото: Chopard

Следующая фотография
1 / 3

Фото: Chopard

Фото: Chopard

Фото: Chopard

Скульптурные кольца принимают форму то бутона прекрасной розы, усыпанного рубиновым паве, то симпатичного бегемота с бриллиантовой кожей, то любимого пса Каролины по кличке Байрон — кстати, несколько лет назад страстная собачница Шойфеле представила чокер с фигурками бегущих собачек из золота и бриллиантов разных оттенков.

Предыдущая фотография

Фото: Chopard

Фото: Chopard

Фото: Chopard

Фото: Chopard

Фото: Chopard

Следующая фотография
1 / 5

Фото: Chopard

Фото: Chopard

Фото: Chopard

Фото: Chopard

Фото: Chopard

Романтические сердца украшены рубинами разных огранок или сложены из лепестков розовых сапфиров. Актрисы смогут выбрать колье с черной пантерой, которая раскачивается на полумесяце из бесцветных бриллиантов, или гибкое ожерелье в виде тела змеи с «ядовитой» каплей изумруда.

Предыдущая фотография

Фото: Chopard

Фото: Chopard

Фото: Chopard

Фото: Chopard

Следующая фотография
1 / 4

Фото: Chopard

Фото: Chopard

Фото: Chopard

Фото: Chopard

Возглавит парад Red Carpet Collection колье из этичного белого золота (fairmined gold) и бриллиантов общим весом 50 карат с огромным 129-каратным изумрудным кабошоном.

На церемонии открытия посланница Chopard Белла Хадид блистала в серьгах с огромными изумрудами весом более 118 карат. Для свежей премьеры франшизы «Миссия невыполнима: Финальная расплата» Ирина Шейк выбрала два коктейльных кольца с крупными танзанитами весом 22 и 29 карат, а Хэлли Берри — роскошное бриллиантовое колье.

Предыдущая фотография
Каролина Шойфеле

Каролина Шойфеле

Фото: Andreas Rentz / Getty Images / Chopard

Хэлли Берри

Хэлли Берри

Фото: Daniele Venturelli / WireImage

Ева Лонгория

Ева Лонгория

Фото: Gisela Schober / Getty Images

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Daniele Venturelli / WireImage

Лена Герке

Лена Герке

Фото: Daniele Venturelli / WireImage

Миллане Фризен

Миллане Фризен

Фото: Daniele Venturelli / WireImage

София Бутелла

София Бутелла

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Уильям Абади

Уильям Абади

Фото: Daniele Venturelli / WireImage

Грег Тарзан Дэвис

Грег Тарзан Дэвис

Фото: Daniele Venturelli / WireImage

Пом Клементьефф

Пом Клементьефф

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Хейли Этвелл

Хейли Этвелл

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Ариана Гринблатт

Ариана Гринблатт

Фото: Daniele Venturelli / WireImage

Мередит Даксбери

Мередит Даксбери

Фото: Daniele Venturelli / WireImage

Каролина Шойфеле и Белла Хадид

Каролина Шойфеле и Белла Хадид

Фото: Daniele Venturelli / WireImage

Следующая фотография
1 / 14

Каролина Шойфеле

Фото: Andreas Rentz / Getty Images / Chopard

Хэлли Берри

Фото: Daniele Venturelli / WireImage

Ева Лонгория

Фото: Gisela Schober / Getty Images

Ирина Шейк

Фото: Daniele Venturelli / WireImage

Лена Герке

Фото: Daniele Venturelli / WireImage

Миллане Фризен

Фото: Daniele Venturelli / WireImage

София Бутелла

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Уильям Абади

Фото: Daniele Venturelli / WireImage

Грег Тарзан Дэвис

Фото: Daniele Venturelli / WireImage

Пом Клементьефф

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Хейли Этвелл

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Ариана Гринблатт

Фото: Daniele Venturelli / WireImage

Мередит Даксбери

Фото: Daniele Venturelli / WireImage

Каролина Шойфеле и Белла Хадид

Фото: Daniele Venturelli / WireImage

Нина Спиридонова

Новости компаний Все