Вселенная Каролины

Открывшийся на днях Каннский кинофестиваль — неизменно горячая пора для ювелирно-часового бренда Chopard, который с 1998 года является бессменным партнером этого важнейшего события в мире кино. Марка изготавливает главный приз фестиваля, а также выступает главным поставщиком драгоценностей и часов для торжественных церемоний в рамках киносмотра, которые проходят на набережной Круазетт. Ежегодно Chopard выпускает специальную Red Carpet Collection. Количество входящих в нее уникальных предметов всегда соответствует порядковому номеру фестиваля.

78 украшений нынешнего года объединены темой Caroline’s Universe, то есть посвящены многогранной личности креативного директора и сооснователя Chopard. Во «вселенную Каролины» входят цветы и животные, крупные цветные камни и высокая мода, символы страсти и любви.

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Скульптурные кольца принимают форму то бутона прекрасной розы, усыпанного рубиновым паве, то симпатичного бегемота с бриллиантовой кожей, то любимого пса Каролины по кличке Байрон — кстати, несколько лет назад страстная собачница Шойфеле представила чокер с фигурками бегущих собачек из золота и бриллиантов разных оттенков.

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Романтические сердца украшены рубинами разных огранок или сложены из лепестков розовых сапфиров. Актрисы смогут выбрать колье с черной пантерой, которая раскачивается на полумесяце из бесцветных бриллиантов, или гибкое ожерелье в виде тела змеи с «ядовитой» каплей изумруда.

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Возглавит парад Red Carpet Collection колье из этичного белого золота (fairmined gold) и бриллиантов общим весом 50 карат с огромным 129-каратным изумрудным кабошоном.

На церемонии открытия посланница Chopard Белла Хадид блистала в серьгах с огромными изумрудами весом более 118 карат. Для свежей премьеры франшизы «Миссия невыполнима: Финальная расплата» Ирина Шейк выбрала два коктейльных кольца с крупными танзанитами весом 22 и 29 карат, а Хэлли Берри — роскошное бриллиантовое колье.

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Нина Спиридонова