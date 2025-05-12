Главный трофей Каннского кинофестиваля отмечает 70-летие
Фото: Chopard
«Золотая пальмовая ветвь» считается одной из самых престижных наград в мировой киноиндустрии. Любой режиссер мечтает получить заветный трофей из рук председателя жюри Каннского кинофестиваля (в этом году его возглавит Жюльетт Бинош). Киносмотр на Французской Ривьере проходит с 1946 года. Вплоть до 1954-го лучшим фильмам вручали Гран-при, некоторое арт-произведение современного модного художника, каждый год новое. В 1954 году совет директоров фестиваля принял решение учредить особый приз — так среди ювелиров был объявлен конкурс на создание постоянной узнаваемой награды. Первый кинотрофей в виде пальмовой ветви, вдохновленный гербом города Канн, создала Люсьенн Лазон. Именно его в 1955 году получил Делберт Манн за фильм «Марти».
За прошедшие 70 лет (за вычетом десятилетия с 1964 по 1974 год) дизайн трофея менялся несколько раз, пока в 1997 году за него не взялась Каролина Шойфеле, креативный директор ювелирного департамента Chopard. C 1998-го швейцарский ювелирно-часовой бренд выступает официальным партнером Каннского фестиваля.
Несколько фактов:
- «Золотая пальмовая ветвь» (Palme d’or) делается из 24-каратного золота, на одну статуэтку уходит 118 грамм драгоценного металла.
- Пальмовый побег с 19 листьями создается в технике литья по выплавляемой восковой модели. Плавка металла при 900 градусах Цельсия происходит в собственном литейном цехе Chopard.
- Скульптурная ветвь закреплена на фрагменте горного хрусталя в форме «подушки» и упакована в кофр из синего сафьяна.
- В изготовлении трофея принимают участие мастера шести ювелирных профессий, на создание одного приза уходит не менее 70 часов работы.