Главный трофей Каннского кинофестиваля отмечает 70-летие

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chopard Фото: Chopard

«Золотая пальмовая ветвь» считается одной из самых престижных наград в мировой киноиндустрии. Любой режиссер мечтает получить заветный трофей из рук председателя жюри Каннского кинофестиваля (в этом году его возглавит Жюльетт Бинош). Киносмотр на Французской Ривьере проходит с 1946 года. Вплоть до 1954-го лучшим фильмам вручали Гран-при, некоторое арт-произведение современного модного художника, каждый год новое. В 1954 году совет директоров фестиваля принял решение учредить особый приз — так среди ювелиров был объявлен конкурс на создание постоянной узнаваемой награды. Первый кинотрофей в виде пальмовой ветви, вдохновленный гербом города Канн, создала Люсьенн Лазон. Именно его в 1955 году получил Делберт Манн за фильм «Марти».

За прошедшие 70 лет (за вычетом десятилетия с 1964 по 1974 год) дизайн трофея менялся несколько раз, пока в 1997 году за него не взялась Каролина Шойфеле, креативный директор ювелирного департамента Chopard. C 1998-го швейцарский ювелирно-часовой бренд выступает официальным партнером Каннского фестиваля.

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