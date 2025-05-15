«Локомотив» сравнял счет в финальной серии play-off КХЛ против «Трактора»

Ярославский «Локомотив» на своем льду обыграл челябинский «Трактор» — 4:1 — во втором матче финальной серии «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сравнял счет в противостоянии до четырех побед — 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На пятой минуте матча в составе челябинцев в меньшинстве отличился Чарльз Робинсон. Затем ярославцы забросили четыре шайбы, авторами которых стали Александр Полунин (22-я минута), Георгий Иванов (36), Максим Березкин (57) и Никита Кирьянов (57). Гол последнего стал 461-м в текущем розыгрыше Кубка Гагарина — это новый рекорд результативности в матчах play-off КХЛ. Предыдущее достижение (460 шайб) было установлено в 2011 году.

Серия продолжится 17 мая в Челябинске.

Таисия Орлова