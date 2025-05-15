«Локомотив» сравнял счет в финальной серии

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл дома челябинский «Трактор» со счетом 4:1. Счет в серии после игры 15 мая стал 1-1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На 5-й минуте нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон забил гол в меньшинстве. В начале второго периода железнодорожники организовали быструю атаку, результатом которой стал гол нападающего Александра Полунина. На 36-й минуте Александр Радулов доставил шайбу к воротам, а Георгий Иванов оказался расторопнее всех на добивании, и «Локомотив» впервые по ходу финала повел в матче.

В последние три минуты игры отличились игроки «Локомотива» Максим Березкин и Никита Кирьянов (в пустые ворота).

Следующая игра серии финала Кубка Гагарина состоится 17 мая в Челябинске.

Алла Чижова