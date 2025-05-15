В суде препарировали мемы

Новгородский районный суд выписал штраф в размере 1,5 тыс. рублей Георгию Резанкову за сохраненные фотографии с лягушонком Пепе в цветном парике и феминистками, следует из карточки дела. Обвинение сочло публикации в соцсети «ВКонтакте» демонстрацией экстремистской символики и пропагандой ЛГБТ-движения (признано экстремистским и запрещено в России).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судья Анна Корчева отметила, что Георгий Резанков должен привести свою страницу в порядок в соответствии с законодательством

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Судья Анна Корчева отметила, что Георгий Резанков должен привести свою страницу в порядок в соответствии с законодательством

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фотокарточки, как следует из материалов дела, подсудимый разместил в соцсетях в 2020 году, за три года до признания ЛГБТ-движения экстремистским в России. Первая — мем с лягушкой Пепе в цветном клоунском парике, которая является символом альт-правых — ультраконсерваторов и поклонников политики Дональда Трампа, а вторая — еврейская открытка к 8 Марта с портретами феминисток Клары Цеткин и Розы Люксембург.

С нетрадиционными отношениями, как утверждал на заседании обвиняемый, оба материала никак не связаны. По его словам, Пепе не относится к ЛГБТ-символике (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), а изображение с Цеткин и Люксембург является исторической фотографией с шестицветным флагом, но при этом отметил, что некоторые исследователи уверены в романе икон феминизма.

Однако гособвинение с Резанковым не согласилось и продолжило утверждать, что шестицветный парик у лягушки и радужная подложка внизу мема про феминисток — символы международного общественного движения ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Судья Анна Корчева тоже встала на их сторону.

Лягушонок Пепе, персонаж комикса Boy's Club от Мэтта Фьюри, появился в 2005 году. Он стал популярным мемом через три года после публикации стрипа на одном из анонимных веб-форумов.

В результате Новгородский райсуд оштрафовал на 1,5 тыс. рублей Георгия Резанкова за пропаганду и публичную демонстрацию экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Также судья Корчева отметила, что нарушитель должен привести страницу в порядок в соответствии с законодательством. При этом в самом постановлении суда были допущены ошибки: фамилии Цеткин и Люксембург были искажены на «Центкин» и «Люксинбур», а в описании радужного флага дважды указали оранжевый цвет вместо фиолетового.

Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты отметили, что Пепе — один из мемов, популярных среди молодежи с ультраправыми политическими взглядами. Когда лягушка стала набирать популярность, пользователи начали создавать изображения, на которых герой комиксов изображался с нацисткой символикой. На просторах сети можно встретить Пепе в образе Дональда Трампа, строящего стену с Мексикой.

Стефания Барченкова