Грузовик с трофейной техникой НАТО попал в ДТП в Башкирии

Два жителя Башкирии пострадали в ДТП на трассе М-5 в Иглинском районе, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

По информации ведомства, КамАЗ с тралом столкнулся с легковой Kia. От удара грузовик съехал в кювет и опрокинулся на бок. «Сотрудники МЧС России на месте оказали первую помощь пострадавшим и отключили аккумуляторные батареи на автомобилях»,— отметили в ведомстве.

По информации Telegram-каналов, грузовик перевозил французский бронетранспортер VAB. Трофейная техника НАТО в начале мая была представлена на площади Ленина в Уфе.

Венера Хисамова