Совет директоров «ФосАгро» назвал размер рекомендованных дивидендов за квартал

Совет директоров «ФосАгро» (MOEX: PHOR) рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам первого квартала 2025 года в размере 201 руб. на акцию. На предыдущем собрании в декабре 2024 года акционеры одобрили дивиденды в два раза ниже рекомендованных директорами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О рекомендации выплатить дивиденды говорится в сообщении на сайте «ФосАгро». В нем указано, что совет директоров принял решение после изучения промежуточной отчетности по МСФО за первый квартал.

«Первый квартал 2025 года выдался для нашей компании плодотворным. Главным его результатом стал квартальный рекорд объема выпуска агрохимической продукции — 3,11 млн т (+3,6% год к году). Выпуск фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов вырос сразу на 5%, до рекордных 2,37 млн т»,— сообщил гендиректор компании Михаил Рыбников.

В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 5 июля. Голосование акционеров назначено на 24 июня.

В ноябре 2024 года совет директоров «ФосАгро» рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 249 руб. на акцию. Акционеры на собрании 12 декабря одобрили выплаты из расчета 126 руб. на акцию.

Петр Бузлаев