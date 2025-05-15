В Чувашии число заболевших после обеда в школе увеличилось до 44 человек

После обеда в гимназии № 8 города Шумерля Чувашской Республики за медицинской помощью обратилось 44 человека с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашии.

Среди обратившихся 35 человек, включая одного взрослого, проходят амбулаторное лечение. Еще девять школьников проходят лечение в Республиканской детской клинической больнице.

Ситуация находится на контроле вице-премьера Правительства Чувашии Владимира Степанова. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что острой кишечной инфекцией заболели 32 человека. Подробнее — в материале «Эпидемия школьного масштаба».

Диана Соловьёва