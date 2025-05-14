Эпидемия школьного масштаба

В Шумерле девять учащихся гимназии № 8 заболели острой кишечной инфекцией. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, школа перешла на дистанционное обучение. Это уже четвертый случай отравления за последние шесть месяцев.

Вечером 13 мая в медицинские учреждения Чувашии обратились несколько учащихся гимназии № 8 города Шумерля с симптомами острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба Следственного комитета Чувашии. По данным Минздрава, на вечер 14 мая число заболевших достигло 32 человек. Три ребенка доставлены в инфекционное отделение Республиканской детской клинической больницы. Остальные, включая одного взрослого, получают амбулаторное лечение под наблюдением педиатров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СКР по Чувашии возбудил дело по факту массового заболевания учащихся гимназии в городе Шумерля

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Чувашии СКР по Чувашии возбудил дело по факту массового заболевания учащихся гимназии в городе Шумерля

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Чувашии

Следственными органами СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). На место выезжала следственно-оперативная группа во главе с и. о. руководителя Шумерлинского межрайонного следственного отдела Андреем Терентьевым. Специалисты осмотрели пищеблок гимназии и взяли пробы продуктов. В ближайшее время будут назначены медицинские и санитарно-эпидемиологическая экспертизы, которые установят точную причину заболевания.

По поручению главы Чувашии Олега Николаева министерство образования республики создало оперативный штаб совместно с муниципальным округом. «Все усилия сконцентрированы на всестороннем и оперативном изучении обстоятельств произошедшего», — заявил вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов.

С 14 мая гимназия № 8 переведена на дистанционное обучение. В школе проводится дезинфекция помещений, включая пищеблок и обеденный зал. Роспотребнадзор Чувашии начал санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщило Минобразования Чувашии.

Случай в Шумерле стал очередным в серии массовых заболеваний школьников в Чувашии. В феврале 2025 года семь учащихся Кугесьского лицея обратились в медицинские учреждения с симптомами кишечной инфекции, один ребенок был госпитализирован.

Наиболее резонансным оказался инцидент в ноябре 2024 года, когда 209 человек (200 учеников и 9 сотрудников) из школы № 4 Новочебоксарска обратились в медицинские учреждения с признаками отравления после обеда в школьной столовой. Шесть детей были госпитализированы. Тогда в управлении Роспотребнадзора по Чувашии заявили, что причиной заболевания стал норовирус.

Проверка Роспотребнадзора выявила в пищеблоке школы № 4 многочисленные нарушения: продукты с истекшим сроком годности, отсутствие горячей воды в раковинах для мытья овощей, нарушения температурного режима хранения продуктов, совместное хранение кухонного инвентаря для обработки сырья и готовой продукции. Прокуратура Новочебоксарска даже пресекла попытку вывоза из школы просроченных продуктов.

Россельхознадзор, проверивший поставки продукции для школы, выявил нарушения в документации и сроках годности продуктов. По данным ведомства, с 31 октября по 15 ноября 2024 года в школу было поставлено более 752 кг мясной, 189 кг молочной, 64 кг рыбной продукции и 360 яиц. Некоторые поставщики, среди которых ООО «Трейд-экспресс» (Чебоксары), ООО «Торговый дом ВКТ» и ООО «Свит Лайф Фудсервис» (Нижегородская область), указывали сроки выработки и годности продукции в интервале дат, а не конкретными датами.

В отношении организатора питания школы № 4 — Чебоксарского хлебозавода № 2 — Роспотребнадзор возбудил дело об административном правонарушении и приостановил деятельность в школьном пищеблоке. Глава Чувашии поручил проанализировать работу всех аутсорсеров по организации школьного питания, а также провести проверки в 25 других образовательных учреждениях, где питание также обеспечивал Чебоксарский хлебозавод № 2.

В декабре 2024 года девять учеников Вотланской общеобразовательной школы Аликовского муниципального округа обратились в медучреждения с симптомами пищевого отравления. Двое детей были госпитализированы, остальные лечились амбулаторно. Следственный комитет также возбудил уголовное дело.

На фоне участившихся случаев массовых заболеваний в школах глава Чувашии Олег Николаев в декабре 2024 года поручил реформировать республиканскую систему школьного питания. Среди ключевых изменений были названы передача полномочий по выбору поставщиков питания от директоров школ к муниципалитетам, введение трехлетних контрактов с организаторами питания и разработка единого меню для всех школ региона. «Ребенок, независимо от того, где он учится — в Шемурше, Ядрине или Чебоксарах, должен быть обеспечен питанием по единым стандартам», — заявил тогда господин Николаев.

Анар Зейналов