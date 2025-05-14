Эпидемия школьного масштаба
В Чувашии школьники отравились в четвертый раз за последние полгода
В Шумерле девять учащихся гимназии № 8 заболели острой кишечной инфекцией. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, школа перешла на дистанционное обучение. Это уже четвертый случай отравления за последние шесть месяцев.
Вечером 13 мая в медицинские учреждения Чувашии обратились несколько учащихся гимназии № 8 города Шумерля с симптомами острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба Следственного комитета Чувашии. По данным Минздрава, на вечер 14 мая число заболевших достигло 32 человек. Три ребенка доставлены в инфекционное отделение Республиканской детской клинической больницы. Остальные, включая одного взрослого, получают амбулаторное лечение под наблюдением педиатров.
СКР по Чувашии возбудил дело по факту массового заболевания учащихся гимназии в городе Шумерля
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Чувашии
Следственными органами СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). На место выезжала следственно-оперативная группа во главе с и. о. руководителя Шумерлинского межрайонного следственного отдела Андреем Терентьевым. Специалисты осмотрели пищеблок гимназии и взяли пробы продуктов. В ближайшее время будут назначены медицинские и санитарно-эпидемиологическая экспертизы, которые установят точную причину заболевания.
По поручению главы Чувашии Олега Николаева министерство образования республики создало оперативный штаб совместно с муниципальным округом. «Все усилия сконцентрированы на всестороннем и оперативном изучении обстоятельств произошедшего», — заявил вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов.
С 14 мая гимназия № 8 переведена на дистанционное обучение. В школе проводится дезинфекция помещений, включая пищеблок и обеденный зал. Роспотребнадзор Чувашии начал санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщило Минобразования Чувашии.
Случай в Шумерле стал очередным в серии массовых заболеваний школьников в Чувашии. В феврале 2025 года семь учащихся Кугесьского лицея обратились в медицинские учреждения с симптомами кишечной инфекции, один ребенок был госпитализирован.
Наиболее резонансным оказался инцидент в ноябре 2024 года, когда 209 человек (200 учеников и 9 сотрудников) из школы № 4 Новочебоксарска обратились в медицинские учреждения с признаками отравления после обеда в школьной столовой. Шесть детей были госпитализированы. Тогда в управлении Роспотребнадзора по Чувашии заявили, что причиной заболевания стал норовирус.
Проверка Роспотребнадзора выявила в пищеблоке школы № 4 многочисленные нарушения: продукты с истекшим сроком годности, отсутствие горячей воды в раковинах для мытья овощей, нарушения температурного режима хранения продуктов, совместное хранение кухонного инвентаря для обработки сырья и готовой продукции. Прокуратура Новочебоксарска даже пресекла попытку вывоза из школы просроченных продуктов.
Россельхознадзор, проверивший поставки продукции для школы, выявил нарушения в документации и сроках годности продуктов. По данным ведомства, с 31 октября по 15 ноября 2024 года в школу было поставлено более 752 кг мясной, 189 кг молочной, 64 кг рыбной продукции и 360 яиц. Некоторые поставщики, среди которых ООО «Трейд-экспресс» (Чебоксары), ООО «Торговый дом ВКТ» и ООО «Свит Лайф Фудсервис» (Нижегородская область), указывали сроки выработки и годности продукции в интервале дат, а не конкретными датами.
В отношении организатора питания школы № 4 — Чебоксарского хлебозавода № 2 — Роспотребнадзор возбудил дело об административном правонарушении и приостановил деятельность в школьном пищеблоке. Глава Чувашии поручил проанализировать работу всех аутсорсеров по организации школьного питания, а также провести проверки в 25 других образовательных учреждениях, где питание также обеспечивал Чебоксарский хлебозавод № 2.
В декабре 2024 года девять учеников Вотланской общеобразовательной школы Аликовского муниципального округа обратились в медучреждения с симптомами пищевого отравления. Двое детей были госпитализированы, остальные лечились амбулаторно. Следственный комитет также возбудил уголовное дело.
На фоне участившихся случаев массовых заболеваний в школах глава Чувашии Олег Николаев в декабре 2024 года поручил реформировать республиканскую систему школьного питания. Среди ключевых изменений были названы передача полномочий по выбору поставщиков питания от директоров школ к муниципалитетам, введение трехлетних контрактов с организаторами питания и разработка единого меню для всех школ региона. «Ребенок, независимо от того, где он учится — в Шемурше, Ядрине или Чебоксарах, должен быть обеспечен питанием по единым стандартам», — заявил тогда господин Николаев.