Суд арестовал замдиректора департамента Минтранса Владимира Луговенко

Мещанский суд Москвы 7 мая отправил под стражу на два месяца замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Владимира Луговенко. В картотеке суда указано, что его обвиняют в ограничении конкуренции (ч. 2 ст. 178 УК РФ).

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Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Владимир Луговенко

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Мещанский суд уточнил «Ъ», что в отношении Владимира Лугового также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В удовлетворении ходатайства защиты об избрании иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, суд отказал.

«Минтранс в курсе данной ситуации и окажет полное содействие следственным органам»,— сообщили «Ъ» в министерстве.

В Минтрансе Владимир Луговенко курировал реформу пассажирского транспорта, разработку изменений в ПДД и реформу средств индивидуальной мобильности.