В Кушнаренковском районе прекратили полномочия депутата

Суд в Кушнаренковском районе изменил основание и формулировку досрочного прекращения полномочий депутата Шариповского сельсовета в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что депутат сельсовета в установленный срок не предоставила сведения о доходах на себя и своего супруга. В связи с этим прокурор внес председателю совета представление о досрочном прекращении полномочий депутата по компрометирующим основаниям. После того, как нарушительнице объявили предупреждение, прокуратура обжаловала решение в суде.

Майя Иванова