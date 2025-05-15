Фрадков назвал ПСБ лидером по объему выданных военных ипотек

Глава ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков заявил, что его банк обслуживает около полмиллиона военнослужащих. Он сообщил, что портфель военной ипотеки ПСБ превышает 110 млрд руб., и назвал банк лидером по объему выданных льготных кредитов на жилье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Фрадков (справа)

Фото: пресс-служба президента РФ Петр Фрадков (справа)

Фото: пресс-служба президента РФ

«Таким образом, 90 тыс. семей за последний период улучшили свои жилищные условия, и мы эти программы тоже в таком льготном режиме продолжаем и хотим развивать»,— сказал господин Фрадков на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Также он заявил, что банк совместно с региональными властями и «вертикально интегрированными холдингами» разработал программу поддержки работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). «На 30–40% дешевле рынка мы строим жилье для предприятий оборонки, которое распределяется среди молодых специалистов либо тех специалистов, которых предприятие хотело бы либо привлечь, либо удержать»,— сказал он. Господин Фрадков заверил, что на эту программу не выделяется бюджетных средств.

Он добавил, что жилье для предприятий ОПК приобрели 650 семей в 2024 году. В банке рассчитывают, что в ближайшие несколько лет такую поддержку получат еще 3500 семей.