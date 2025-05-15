Путин обсудил с главой ПСБ тему жилья для военнослужащих

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Промсвязьбанка (ПСБ) Петром Фрадковым. Они обсудили вопрос льгот на приобретение жилья военнослужащими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«В 2024 году 650 семей уже приобрели такое жилье (для предприятий.— "Ъ"), дешевле рынка намного. Мы исходим из того, что в ближайшие пару лет еще 3500 семей такую поддержку получат»,— сказал господин Фрадков (цитата по сайту Кремля).

Также глава ПСБ рассказал, что по программам Минобороны и фонда «Защитники Отечества» 260 тыс. ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО, получают преференции через банк. Всего благодаря льготным программам, в частности военной ипотеке, жилищные условия улучшили 90 тыс. семей, сказал Петр Фрадков.

Екатерина Отрашкевич