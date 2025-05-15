Нижегородский минград утвердил планировку под застройку Печерских песков
Минград Нижегородской области утвердил изменения в проект планировки и межевания территории в границах улицы Родионова, Казанского съезда и улицы Лысогорской, включая полуостров Печерские пески в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ведомстве 15 мая 2025 года, сам приказ пока не опубликован.
Изменения необходимы для застройки полуострова. По данным минграда, там запланировано активное развитие туристической функции. Оно включает строительство гостиниц, ресторанов, развлекательных центров, а также размещение лыжероллерной трассы, спортплощадок, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек.
Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году проект по строительству спортивно-туристического комплекса «Печерские пески» (застройщик ООО «ИнвестСтройРесурс») победил в конкурсе Минэкономразвития РФ на предоставление льготного кредитования.
В свою очередь власти выделили более 300 млн руб. на строительство дороги по полуострову.