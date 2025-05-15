Нижегородский минград утвердил планировку под застройку Печерских песков

Минград Нижегородской области утвердил изменения в проект планировки и межевания территории в границах улицы Родионова, Казанского съезда и улицы Лысогорской, включая полуостров Печерские пески в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ведомстве 15 мая 2025 года, сам приказ пока не опубликован.

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Изменения необходимы для застройки полуострова. По данным минграда, там запланировано активное развитие туристической функции. Оно включает строительство гостиниц, ресторанов, развлекательных центров, а также размещение лыжероллерной трассы, спортплощадок, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году проект по строительству спортивно-туристического комплекса «Печерские пески» (застройщик ООО «ИнвестСтройРесурс») победил в конкурсе Минэкономразвития РФ на предоставление льготного кредитования.

В свою очередь власти выделили более 300 млн руб. на строительство дороги по полуострову.

Галина Шамберина