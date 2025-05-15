Страны Евросоюза с начала года закупили в Нижегородской области 426 тонн меда

С начала января по 12 мая 2025 года из Нижегородской области в страны Евросоюза экспортировали 426 т меда. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, за это же время в Туркмению и Молдову направлено 1,1 тыс. т маргаринов и майонезов, в Грузию, Азербайджан, Монголию, Узбекистан, Таджикистан, Израиль, Молдову, Казахстан и Армению – 532 т бульонных кубиков.

В Монголию, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Белоруссию и Абхазию отправлено 120 т мороженого.

Также нижегородские предприятия экспортировали в Китай и страны Таможенного союза 660 т мяса птицы. В ОАЭ, Грузию, Азербайджан, Китай, Кувейт и Туркмению отправили 34 т икры и рыбной продукции.

Андрей Репин