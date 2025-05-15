94-летний Уоррен Баффетт рассказал о причинах ухода в отставку

Американский финансист Уоррен Баффетт дал большое интервью The Wall Street Journal, в котором рассказал о причинах своего ухода в отставку и ощущениях от работы в одной из крупнейших инвесткомпаний мира в столь преклонном возрасте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уоррен Баффетт

Фото: Scott Morgan / File Photo / Reuters Уоррен Баффетт

Фото: Scott Morgan / File Photo / Reuters

«Никакого особенно волшебного момента не было,— сообщил Баффетт о том, как принял решение оставить свой пост.— Как вы узнаете, когда именно становитесь старым?» Акционеры и топ-менеджмент основанной им инвесткомпании Berkshire Hathaway с трудом представляли, кто может его заменить. Он возглавил компанию, когда ему было 34 года. Но, как говорит господин Баффетт, когда ему исполнилось 90, он сам стал понимать, что возраст берет свое. «Вообще, я не особо ощущал себя старым до 90 лет,— говорит финансист.— Но, когда ты становишься старым, это уже невозможно не почувствовать». Уоррен Баффетт признался, что иногда стал терять равновесие, забывать чьи-то имена, а шрифт в газетах, которые он читал всю жизнь, «сделался слишком мелким».

В начале мая Уоррен Баффетт сообщил, что до конца года покинет пост генерального директора. Он объявил, что в конце года попросит совет директоров назначить преемником на этом посту 62-летнего канадца Грега Абеля, который работает в Berkshire Hathaway с 2018 года, а до этого трудился в таких компаниях, как PricewaterhouseCoopers, CalEnergy и MidAmerican Energy.

В настоящее время состояние господина Баффетта оценивается в $160 млрд, что делает его шестым по размеру богатства человеком в мире.

Евгений Хвостик