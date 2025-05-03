Баффетт объявил о планах покинуть пост главы Berkshire Hathaway до конца года

Американский бизнесмен Уоррен Баффетт покинет пост генерального директора финансово-холдинговой компании Berkshire Hathaway до конца этого года. На ежегодном собрании акционеров он сообщил, что в конце года попросит совет директоров назначить Грега Абеля своим преемником, передает The Washington Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уоррен Баффет в 2019 году

Фото: Scott Morgan / Reuters Уоррен Баффет в 2019 году

Фото: Scott Morgan / Reuters

Во время выступления 94-летний господин Баффетт сказал, что, по его мнению, настало время для смены руководства Berkshire Hathaway. Бизнесмен подчеркнул, что ему важно проговорить свои мысли о будущем компании сейчас, чтобы топ-менеджмент понял, что это его рекомендации.

Господин Баффетт отметил, что даже после того, как он уйдет с поста гендиректора, он «будет рядом», но все же последнее слово будет за Грегом Абелем. В настоящее время Уоррен Баффетт занимает должности генерального директора и председателя совета директоров Berkshire Hathaway.