Баффетт объявил о планах покинуть пост главы Berkshire Hathaway до конца года
Американский бизнесмен Уоррен Баффетт покинет пост генерального директора финансово-холдинговой компании Berkshire Hathaway до конца этого года. На ежегодном собрании акционеров он сообщил, что в конце года попросит совет директоров назначить Грега Абеля своим преемником, передает The Washington Post.
Уоррен Баффет в 2019 году
Фото: Scott Morgan / Reuters
Во время выступления 94-летний господин Баффетт сказал, что, по его мнению, настало время для смены руководства Berkshire Hathaway. Бизнесмен подчеркнул, что ему важно проговорить свои мысли о будущем компании сейчас, чтобы топ-менеджмент понял, что это его рекомендации.
Господин Баффетт отметил, что даже после того, как он уйдет с поста гендиректора, он «будет рядом», но все же последнее слово будет за Грегом Абелем. В настоящее время Уоррен Баффетт занимает должности генерального директора и председателя совета директоров Berkshire Hathaway.
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