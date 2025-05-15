На УАЗе началось строительство новой прессовой линии за 1,1 млрд рублей

На Ульяновском автомобильном заводе начались работы по строительству новой прессовой линии. Об этом сообщает пресс-служба компании Sollers.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В модернизацию будет вложено 1,1 млрд руб., из которых 800 млн руб. привлекут в виде займа из Фонда развития промышленности. В компании называют проект одним из самых масштабных за последние десятилетия.

На линии будут штамповать детали кузова для автомобилей Sollers — пикапов и будущего внедорожника, а также модельного ряда УАЗ.