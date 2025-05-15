В Новороссийске за ложь о минировании школы подростку грозит пять лет тюрьмы
Подросток из Красноармейского района предстанет перед судом после ложного звонка о минировании школы в Новороссийске. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
«Обвиняемый из хулиганских побуждений сообщил о якобы существующей угрозе зданию учебного заведения в Новороссийске, в котором обучается его знакомая. По указанному адресу прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. При проверке информация не подтвердилась»,— говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание до пяти лет лишения свободы.