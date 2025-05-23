Кавказ расправляет сети

Северный Кавказ очень перспективен для развития ИТ-отрасли. Это связано с расширением покрытия территории, увеличением скорости и емкости сети. Активно новые технологии осваивают в столицах республик и краевых центрах. Однако в целом на Северном Кавказе ИТ-отрасль пока отстает от регионов юга России, где ее развитие началось раньше, выше концентрация крупных компаний и более развита инфраструктура, отмечают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В СКФО растет спрос на сервисы информационной безопасности

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В СКФО растет спрос на сервисы информационной безопасности

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В СКФО развитие наиболее заметно в столицах регионов — Ставрополе, Махачкале, Владикавказе, Магасе. Но сохраняется разрыв в уровне цифровизации малого бизнеса и доступности высокоскоростного интернета в сельской местности. Тем не менее Северный Кавказ обладает значительным потенциалом роста ИТ-сектора, уверены опрошенные «G» представители отрасли.

В ЮФО ИТ-сектор начал формироваться гораздо раньше, чем в СКФО. Есть накопленные компетенции, частный спрос и привычка инвестировать в технологии, комментирует директор образовательного кластера «Академия цифрового развития» (Республика Ингушетия) Дмитрий Арцюх. На Северном Кавказе отрасль только начинает развиваться, зато это начало — мощное. «За последние два года заметно усилился интерес к ИТ-профессиям, к запуску стартапов, особенно среди молодежи. Важно не просто наличие ИТ-курсов, а готовность регионов развивать образовательную экосистему»,— говорит господин Арцюх.

Как отмечают в компании «Ростелеком», на Северном Кавказе растет интерес к применению современных цифровых решений в сельском хозяйстве, промышленности, государственной сфере. Активно реализуются проекты «умного города», IoT (интернет вещей), автоматизации производства и модернизации системы образования.

В «МегаФоне» отмечают увеличение спроса на сервисы информационной безопасности. «На Северном Кавказе широко представлена сфера малого и среднего бизнеса, который сейчас осознает важность цифровых решений. Предприниматели используют электронный документооборот и CRM-системы, а также сервисы цифровой рекламы для продвижения. Растет потребление мобильного интернета. По итогам 1-го квартала 2025 года совокупно в регионах Северного Кавказа дата-трафик вырос на 20% относительно аналогичного периода прошлого года»,— комментирует директор по развитию регионов Юга и Кавказа компании «МегаФон» Владимир Скурихин.

Большим потенциалом роста ИТ-отрасли обладает Ставропольский край, считают в «Ростелекоме». В регионе идет строительство новых отелей, санаториев, инфраструктурных объектов, которые требуют высокой и устойчивой связи. Большое внимание уделяется развитию волоконно-оптических линий связи. Как отмечает директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Шаларь, уровень развития инфраструктуры — ключевой фактор для повышения качества сервиса и роста конкурентоспособности региона в целом.

Госсектор выбирает ИТ

В Дагестане ИТ-технологии активно развиваются в государственном секторе, в частности, в сфере образования и здравоохранения. По данным министерства цифрового развития Дагестана, с 2024 года в республике создается информационная система «Электронное образование Дагестана» (РИС «ЭОД»), предназначенная для реализации функций федеральной ГИС «Моя школа». Как считают в ведомстве, внедрение системы поможет решить проблему дефицита учебников, позволит автоматизировать деятельность учителей, внедрить электронные дневники для родителей и учеников, а также перевести государственные услуги сферы образования в электронный вид.

По данным ведомства, на создание современной ИТ-инфраструктуры в школах республики выделена федеральная субсидия 1,46 млрд руб. до конца 2025 года, а на плановый период 2026–2027 годов предусмотрено 37,7 млн руб. Утвержден перечень из 1260 школ (всего 1834 здания). Работы включают в себя модернизацию локально-вычислительной сети, создание узла связи, организацию беспроводной Wi-Fi-сети в учебных помещениях и видеонаблюдения на входных группах. Все это — второй этап реализации крупного проекта, который стартовал в 2022 году. Тогда были проведены проектно-изыскательские работы в 1952 зданиях (1310 школ) и создана инфраструктура в 118 зданиях (81 школа).

В министерстве цифрового развития республики рассказали о внедрении систем автоматизации в различных отраслях. Так, многофункциональные центры региона работают в программном комплексе АИС «Логистика», разработанном дагестанскими программистами. В 2017 году министерство природных ресурсов и экологии Дагестана получило региональную информационную систему «Охотуправление», которая позволила перейти на электронный формат оказания услуг, межведомственного взаимодействия. С 2017 по 2024 год было выдано более 116 тыс. охотничьих билетов федерального образца и 40 тыс. разрешений на добычу охотничьих ресурсов и объектов животного мира.

В отрасли здравоохранения для учета медицинской помощи работает система «РФ ЕГИСЗ РД», собирающая данные о лечении пациентов в больницах и поликлиниках. Как пояснили в минцифры, эта система используется в 126 больницах и 966 фельдшерских пунктах. В регионе появляются интересные стартапы в частном секторе. Например, дагестанская онлайн-школа «Дом знаний», разработавшая собственное решение в области искусственного интеллекта (ИИ) в сфере образования, стала официальным резидентом инновационного центра «Сколково». Школа успешно развивает различные инновационные решения и методики. В том числе уже внедрены три решения на основе искусственного интеллекта. Для анализа успеваемости учеников на базе школы разработано несколько программ. Например, программа «Прогнозирование и влияние на предметные результаты обучения», которая анализирует ученика по 360 параметрам и выдает оценку с точностью 96%. Программа также предоставляет план для коррекции оценки. Система «Виртуальный учитель» позволяет проводить опрос учеников и оценку готовности ребенка к уроку.

«Мы наблюдаем рост заказов на ИT-услуги от госструктур, в том числе отраслевых министерств. Сейчас руководство страны ставит целью разработку цифровых платформенных решений во всех отраслях экономики. Это открывает возможности и для нашего бизнеса, для разработки программного обеспечения и для замещения иностранных продуктов. Это и связанная с этим инфраструктура, и развитие локальных дата-центров, и облачные решения, как государственные, так и частные»,— прокомментировал «G» министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов. По словам министра, в республике реализуются знаковые образовательные инициативы, такие как «Яндекс.Лицей», «Код будущего», а также крупный проект «Школа 21», который планируют сдать к концу года.

Среди основных направлений господдержки ИТ-отрасли в минцифры республики назвали снижение арендной платы для ИТ-компаний, а также грантовую поддержку и налоговые льготы. Так, для объектов связи и центров обработки данных установлена льготная арендная плата в размере 50% от рыночной стоимости на период 2023–2025 годов.

В числе наиболее перспективных направлений развития в сфере ИТ в ведомстве отметили кибербезопасность и применение технологий ИИ в различных отраслях экономики Дагестана, а также разработку и внедрение единых цифровых платформенных решений в деятельность органов госвласти региона.

В «Ростелекоме» дополнили перечень востребованных направлений: развитие широкополосного доступа в интернет. По мнению директора Дагестанского филиала компании Руслана Ярахмедова, это важно для обеспечения доступа к информации и услугам, необходимым для обучения, бизнеса и повседневной жизни. Также компания ориентируется на развитие облачных технологий для бизнеса, проектов в области IoT, которые включают в себя подключение различных устройств для автоматизации и управления.

Как пояснили в Ростелекоме, с увеличением цифровизации и потребности в высококачественной связи эти направления становятся ключевыми для населения и бизнеса. Обеспечение доступа к интернету и цифровым услугам в отдаленных и сельских районах повышает уровень жизни и способствует экономическому развитию региона. В условиях растущей конкуренции на рынке связи важно предлагать разнообразие современных услуг для удержания клиентов. Программы по цифровизации и инициативы правительства, направленные на развитие ИT-инфраструктуры, делают эти направления стратегически важными для компании.

Войти в доверие

На территории Северной Осетии — Алании в начале 2025 года было зарегистрировано 355 компаний, у которых основные виды деятельности связаны с информационными технологиями и направлены на разработку компьютерного программного обеспечения, консультации в данной области и другие сопутствующие услуги. Прирост по сравнению с 2022 годом — 35%. Такие данные приводят в комитете цифрового развития региона.

По информации комитета цифрового развития региона, в едином реестре российского программного обеспечения Минцифры РФ зарегистрировано четыре программных продукта, разработчиками которых являются компании из Северной Осетии.

По данным комитета, наиболее развивающимися направлениями ИТ-технологий в регионе являются создание сайтов и мобильных приложений; разработка, проектирование, интеграция, тестирование и внедрение масштабируемых, безопасных высокопроизводительных цифровых продуктов и сервисов. Самыми перспективными для инвестирования направлениями в комитете назвали внедрение инструментов ИИ в сфере транспорта, здравоохранения и образования; промышленное производство элементной базы; совершенствование технологий кибербезопасности.

Как отметили в компании «Ростелеком», одна из особенностей бизнеса в Северной Осетии — приверженность владельцев всему традиционному, в том числе услугам. Современные решения не всегда вызывают доверие, зачастую к ним относятся достаточно осторожно. Поэтому недостаточно просто предложить качественное и технологичное решение. Немалую роль играют хорошо выстроенные взаимоотношения с партнерами.

Еще одна особенность — работа в горных условиях. «Чтобы обеспечить, например, новый отель в горах современными услугами связи, необходимо провести оптику на высоту 1,5 тыс., а то и 2 тыс. метров в непредсказуемых погодных условиях. Но невыполнимых задач нет»,— прокомментировал директор Северо-Осетинского филиала «Ростелекома» Евгений Гальцев. Основной упор в компании делают на услугах для государственного сегмента. Другим приоритетным направлением является туристический сектор. Так, перед техническим открытием курорта «Мамисон» компания расширила до 10 Гбит/с пропускную способность собственной сетевой инфраструктуры.

«Юг России — это территория с очень разной динамикой и подходами к развитию ИТ-направления. Бизнес сегодня ищет не абстрактную "цифру", а конкретные решения: автоматизацию продаж, внутреннюю аналитику, сопровождение онлайн-сервисов, 1С-разработку. Предприниматели хотят обезопасить бизнес: защитить данные, обеспечить устойчивость к атакам и стабильность хостинга. Также мы видим запрос на поиск новых каналов продаж, смену стратегии развития и масштабирование бизнеса»,— комментирует Дмитрий Арцюх.

По словам эксперта, стабильно растет спрос на аналитиков, DevOps-специалистов (DevOps — автоматизация процессов сборки, настройки и развертывания ПО.— «G»), 1С-разработчиков и специалистов по искусственному интеллекту. В Ингушетии в этом смысле делают акцент именно на прикладное ИТ-образование и развитие ИТ-среды. В регионе развивается образовательный кластер «Академия цифрового развития», куда входят «Школа 21», «Бизнес-акселератор Ингушетии», а также собственные образовательные программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наиболее перспективное направление в сфере ИТ — внедрение ИИ-технологий в различных отраслях экономики

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Наиболее перспективное направление в сфере ИТ — внедрение ИИ-технологий в различных отраслях экономики

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Новые точки роста

«Власти со своей стороны создают условия для привлечения в регионы СКФО бизнеса из других субъектов. Например, в Ингушетии для ИТ-компаний снижена ставка на УСН по статьям "доходы" до 1% и "доходы минус расходы" до 5% при наличии государственной аккредитации Минцифры. Также компании освобождены от уплаты регионального налога на прибыль от продажи и лицензирования софта и другой интеллектуальной собственности»,— отмечает Дмитрий Арцюх.

Стоимость некоторых услуг в регионах СКФО ниже по сравнению со средними российскими ценами. Например, корпоративный интернет, по оценкам основателя компании «Виртуальный офис» Андрея Шиневского, дешевле на 15–20% из-за конкуренции местных провайдеров.

«Это создает интересный эффект: крупные компании начинают присматриваться к регионам СКФО как к новым точкам роста. Если здесь появляются квалифицированные кадры, значит, сюда можно переводить часть разработки, открывать офисы, запускать проекты. Это и есть тот сдвиг, который мы сейчас наблюдаем и к которому прикладываем руку»,— комментирует господин Арцюх.

Однако есть факторы, которые осложняют развитие ИТ-отрасли в регионах СКФО. По словам Дмитрия Арцюха, первый — недоразвитость инфраструктуры. Не везде есть быстрый интернет, не везде доступна цифровая среда и даже есть проблемы с электричеством. Второй — недостаток информации и знаний. У многих все еще сохраняется представление, что ИТ — это сложно, дорого и только для избранных. Третий фактор — отток кадров. Чтобы остановить его, нужно давать не только знания, но и создавать экосистему, в которой человек может всесторонне развиваться, иметь доступ к ИТ-комьюнити, инвесторам, менторам, считает эксперт.

Нехватку квалифицированных кадров как одну из серьезных проблем назвали и в минцифры Дагестана. Ведомство совместно с вузами проводит работу по расширению программ обучения. Кроме того, республике нужен свой IT-парк как акселератор стартапов, отмечают в минцифры.

В комитете цифрового развития Северной Осетии среди сдерживающих факторов назвали недостаточное инвестирование. Однако решению этой проблемы в ИТ-сфере способствует развитие платформ краудфандинга и краудинвестинга, экосистемы стартапов, а также увеличение спроса на ИТ-услуги в различных отраслях экономики.

Андрей Шиневский отметил инфраструктурные ограничения: низкое покрытие интернетом в селах, а также слабую поддержку стартапов и нехватку венчурных фондов.

«Когда мы говорим об инвестициях в ИТ в регионах Северного Кавказа, важно понимать, что здесь точкой входа является не только рынок, но и человек. Все начинается с того, насколько системно мы подходим к подготовке специалистов. Без этой базы любые инвестиции в ИТ-продукты или инфраструктуру будут краткосрочными»,— считает Дмитрий Арцюх.

Среди перспективных направлений собеседник «G» выделил искусственный интеллект. Он становится частью реальных решений в медицине, агропромышленности, логистике. Второе направление, которое становится все более востребованным,— это кибербезопасность. По мере цифровизации госуслуг и малого бизнеса растет спрос на специалистов, способных не только разрабатывать, но и защищать инфраструктуру. Третье — все, что связано с DevOps и аналитикой данных. Но чтобы все это развивалось не в теории, а на практике, необходима связка: образование, акселерация, поддержка, уверен эксперт.

Андрей Шиневский в числе перспективных направлений назвал AgriTech — цифровые решения для сельского хозяйства; туризм — IT-платформы для бронирования экскурсий и виртуальных туров; EdTech — онлайн-курсы для подготовки IT-специалистов.

Как отмечает Владимир Скурихин («МегаФон»), у Ставропольского края, Дагестана и Северной Осетии есть общие тенденции развития отрасли. В первую очередь это расширение покрытия, увеличение скорости мобильного интернета, емкости сети. «Регионы СКФО привлекают с каждым годом все больше туристов, так что инвестиционный потенциал курортов Северного Кавказа остается высоким и привлекательным»,— комментирует господин Скурихин. Еще одним перспективным направлением он считает покрытие федеральных автомагистралей с высоким трафиком. Из-за закрытых южных аэропортов часть пассажиропотока принимает на себя Ставропольский край. Далее люди передвигаются на автомобилях и общественном транспорте. На протяжении этого пути остаются востребованными мобильные услуги.

«Северный Кавказ обладает значительным потенциалом для роста ИТ-сектора, особенно в нишевых направлениях, связанных с местной спецификой. Успех зависит от объединения усилий государства, бизнеса и образовательных институтов»,— заключил Андрей Шиневский.

Андрей Пугачев