В частном порядке

Жители и гости Ставропольского края в 2024 году на медуслуги потратили 20 млрд руб., это почти на 3% больше, чем годом ранее. По словам участников рынка, несмотря на рост цен, спрос на платные медицинские услуги стабильно высок, особенно на диагностику, стоматологию, офтальмологию, а также превентивную медицину. Эксперты считают, что развитие коммерческой медицины сдерживают низкая платежеспособность населения и дефицит профессиональных кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спрос на услуги частных клиник особенно высок в диагностике, стоматологии и офтальмологии

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Спрос на услуги частных клиник особенно высок в диагностике, стоматологии и офтальмологии

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Кто заплатит больше всех

В Ставропольском крае объем оказанных платных медицинских услуг по итогам 2024 года составил 20 млрд руб., что на 2,9% больше результатов предыдущего года. За последние пять лет этот показатель вырос на 62% (в 2019 году он составлял 12,3 млрд руб.). Такие данные приводит Северо-Кавказстат.

По данным центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», на Ставрополье средний чек на лабораторные услуги и анализы в 2024 году составил 1280 руб. Количество покупок таких услуг выросло на 13%.

При этом только за первые два месяца 2025 года средний чек увеличился на 10% относительно уровня предшествующего года, достигнув 1341 руб., а количество покупок выросло на 9%. Самые востребованные — услуги по забору биоматериалов, общие и клинические анализы, а также УЗИ и МРТ.

Увеличение спроса на услуги отмечают в клинике инфузионной терапии Clean Clinic в Ставрополе. Среди причин такой динамики главврач клиники Дмитрий Бобрышев назвал развитие частного сектора в медицине и цифровизацию сервисов.

«В нашей клинике мы видим растущий спрос на офтальмологические услуги для детей — диагностику зрения, лечение, сопровождение, контроль и наблюдение. Средний чек на комплексную диагностику зрения для детей — 3–4 тыс. руб. Количество пациентов с возрастными заболеваниями глаз тоже продолжает расти. Лечение катаракты, глаукомы остаются самыми востребованными услугами»,— комментирует Ольга Григорьева. При этом, по словам собеседницы «G», в Пятигорске процедура лазерной коррекции зрения обойдется в полтора-два раза дешевле, чем, например, в Москве.

Как отмечает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Морковкин, расходы на медицинские услуги существенно варьируются в зависимости от региона. Жители Москвы и Краснодарского края тратят на платную медицину больше всех — 25,3 тыс. и 15,9 тыс. руб. на душу населения в год соответственно. В Ингушетии этот показатель составляет 700 руб. на душу населения. По России медианное значение этого показателя составляет 6,1 тыс. руб. Различия в затратах господин Морковкин объясняет как уровнем доходов населения, так и уровнем доступности частных медицинских услуг в регионах.

По оценкам эксперта, в 2024 году средняя стоимость визита в коммерческое медицинское учреждение увеличилась до 4,7 тыс. руб., что на 20% больше по сравнению с предыдущим годом. Это касается как общих медицинских услуг, так и специализированных направлений, например, стоматологии. Стоимость стоматологических услуг выросла на 15%, и теперь один прием обходится в среднем в 9138 руб., отмечает Дмитрий Морковкин. Одновременно с этим на 13% увеличилась частота обращений за платной стоматологической помощью.

«Причинами роста цен стали инфляционные процессы, уход европейских поставщиков с российского рынка, что привело к необходимости перестраивать цепочки поставок и сертификации нового оборудования и материалов. В частности, стоматологические клиники сильно зависят от специализированного оборудования и материалов, которые приходится импортировать из-за границы. Замена таких поставок и переобучение специалистов требуют дополнительных вложений, что и влияет на конечную стоимость услуг для пациентов»,— прокомментировал господин Морковкин.

По словам директора сети медицинских центров «НикМед», врача-невролога высшей категории Юлии Коваленко, удорожание услуг может серьезно поменять структуру спроса на медицинские услуги, подтолкнув пациентов в государственный сектор. Как считает эксперт, высокая ключевая ставка осложняет развитие бизнеса. Кроме того, увеличивается стоимость логистики и оборудования. При этом драйвером развития может стать масштабирование бизнеса.

Дело за крупными

На Ставрополье частная медицина представлена как многопрофильными клиниками, где прием ведут специалисты не менее пяти направлений, где есть диагностический комплекс, амбулаторная хирургия, так и узкоспециализированными: офтальмологические клиники, стоматология, косметология, комментирует Ольга Григорьева. Но есть и своя специфика, обусловленная географическим положением,— это санаторно-курортный профиль региона. Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки традиционно привлекают пациентов бальнеологическими и реабилитационными программами.

«В Ставропольском крае сектор коммерческой медицины в последние 10 лет активно развивается, повторяя общероссийский тренд в пост-ковидный период. Люди стали более осознанно относиться к своему здоровью, и развитие такого направления, как превентивная медицина,— наглядное тому подтверждение. При этом пациент становится более требовательным к качеству услуг и сервису, поэтому такой тренд, как персонификация и пациентоцентричность, набирает обороты»,— отмечает Ольга Григорьева. По словам собеседницы издания, конкуренция в секторе коммерческой медицины также продолжает расти. Открываются новые клиники, и борьба за пациента смещается в сторону предложения комплексных услуг и сервисных пакетов.

Продолжают приезжать пациенты из ближайших регионов — Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии. По словам Ольги Григорьевой, на Ставрополье они часто обращаются за более качественной медициной. Из центральной России едут за программами восстановления физического и ментального здоровья. Кроме того, значительно вырос интерес к медицине региона со стороны пациентов других государств — ОАЭ, Турции, европейских стран.

Как отмечает собеседница «G», пациентов привлекает возросший за последние годы уровень сервиса. В свою очередь рост потока иностранных пациентов стимулирует развитие премиальных услуг — в крупных городах края появляются клиники с VIP-обслуживанием. Но таких клиник пока немного, и этот рынок едва ли можно назвать насыщенным.

По словам Ольги Григорьевой, спрос на услуги частных клиник достаточно высок, особенно в диагностике, стоматологии и офтальмологии. Увеличивается количество клиник, но развитие происходит неравномерно. В крупных городах, таких как Ставрополь и Пятигорск, сектор коммерческой медицины более развит — больше клиник, соответственно, выше конкуренция. В небольших населенных пунктах все еще сохраняется дефицит качественных частных медуслуг.

Кому поможет государство

Регион имеет отличные предпосылки для активного развития рынка частной медицины, уверена Ольга Григорьева. Однако, по ее словам, низкая платежеспособность населения остается одним из препятствий, сдерживающим развитие частной медицины на Ставрополье. Другим ключевым фактором эксперт считает дефицит квалифицированных специалистов, особенно врачей и младшего медицинского персонала. И это проблема, по словам собеседницы издания, не только Ставропольского края.

Тем не менее растет спрос на качественную медицину и медицинский туризм. Важным направлением становится превентивная медицина и услуги для премиального сегмента (check-up, anti-age). Перспективным направлением может стать создание специализированных медицинских кластеров (например, на базе курортов Кавминвод) и узкоспециализированных центров (кардиология, ортопедия, реабилитация).

Многое зависит от поддержки государства и создания в регионе условий для развития медицины.

Как считает Дмитрий Морковкин, в дальнейшем частный медицинский сектор может столкнуться с трудностями из-за значительных государственных вложений в первичное звено здравоохранения. Так, расходы фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2025 году увеличатся на 15,2% — с 3,9 трлн до 4,5 трлн руб. Субвенция ОМС для оказания медпомощи в регионах вырастет на 16,7% и составит 3,64 трлн руб. В 32 регионах прирост финансирования превысит среднероссийский показатель. Расходы территориального фонда ОМС Ставропольского края в 2025 году увеличатся более чем на 2 млрд руб. за счет остатков средств бюджета и дополнительных поступлений межбюджетных трансфертов, приводит пример эксперт.

«С 2024 года система оплаты медицинской помощи в России претерпела значительные изменения, которые отразились на финансировании и доступности медицинских услуг для граждан. Основное внимание было уделено развитию профилактических мероприятий, амбулаторной помощи и диспансерного наблюдения, что подтверждает рост планируемых расходов в этих сегментах»,— комментирует Дмитрий Морковкин.

Бюджет федерального фонда обязательного медицинского страхования вырос на 21%, составив более 3,9 трлн руб., отмечает эксперт. По его словам, это направлено на то, чтобы компенсировать медицинскую инфляцию и обеспечить стабильное функционирование системы здравоохранения.

«В то же время программа государственных гарантий, направленная на обеспечение бесплатной медицинской помощи, в 2024 году получила увеличение финансирования, с подушевым нормативом в 19 169 руб. на человека. Этот рост призван учесть индексацию заработных плат медицинских работников и инфляцию»,— подытожил Дмитрий Морковкин.

Андрей Пугачев