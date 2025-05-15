Замглавы Минпромторга: ни один из западных брендов не подал заявку на возвращение

Ни один из международных брендов, ушедших с российского рынка в 2022 году после начала военного конфликта РФ и Украины, пока не заявлял Минпромторгу РФ о своем намерении вернуться в страну. Об этом в кулуарах проходящего в Сочи форума коммерческой недвижимости MALPIC журналистам заявил замглавы министерства Роман Чекушов. Он напомнил, что до этого Минпромторг подготовил свои предложения по условиям возвращения покинувших три года назад Россию брендов.

Возврат западных компаний из разных сегментов, покинувших РФ после начала геополитического кризиса, эксперты разного уровня, а также представители разных профильных объединений начали обсуждать весной 2025 года, когда после вступления в должность президента США Дональда Трампа отношения между странами начали постепенно восстанавливаться.

Однако даже если в ближайшее время западные компании начнут возвращаться, то упор будет сделан на поддержку локальных марок, следует из заявления господина Чекушова. «Мы, как представители министерства, не можем себе позволить не защитить предпринимательскую деятельность российских компаний»,— отметил он. Замминистра также сообщил о подготовке законопроекта, позволяющего предоставлять приоритетные места на полках магазинов продукции, произведенной внутри страны и в республиках, входящих в ЕАЭС.

Из-за чего иностранные IT-компании увеличили число регистраций товарных знаков в России — в материале «Ъ» «Общеизвестность по заявкам».

Халиль Аминов