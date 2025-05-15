Песков: подготовка встречи Путина и Трампа пока не ведется

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что пока подготовка встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не ведется. Американский лидер допускал, что 16 мая может приехать в Стамбул, где сегодня должны пройти переговоры России и Украины.

«Нет, пока никакой подготовки на ближайшие дни не ведется. Вопрос пока в предметном плане не согласовывался, не поднимался, поэтому здесь пока нам сказать нечего»,— сказал представитель Кремля.

На этой неделе Дональд Трамп заявил, что раздумывает о возможности лично прилететь в Стамбул для наблюдения за переговорами. Его спецпосланник Кит Келлог позднее уточнил, что решение о поездке американского президента зависит от того, приедет ли Владимир Путин. Сам же господин Трамп заявил, что, по его мнению, от его поездки в Турцию зависит, приедет ли туда президент России Владимир Путин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».

Лусине Баласян