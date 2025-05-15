WSJ: против страховой компании UnitedHealth Group начато расследование

По данным The Wall Street Journal, ссылающейся на осведомленные источники, в отношении страховой компании UnitedHealth Group начато расследование. Министерство юстиции подозревает ее в мошенничестве при работе с государственной программой медицинского обслуживания населения Medicare. Сама компания заявила, что ничего не знает о расследовании, но сообщила о готовности сотрудничать с властями и о том, что полностью придерживается закона в рамках работы с Medicare.

Накануне глава правления UnitedHealth Эндрю Витти неожиданно объявил о своей отставке «по личным причинам». В середине апреля компания отчиталась за первый квартал хуже прогнозов, что привело к падению акций. С начала года акции UnitedHealth Group подешевели на 35%.

4 декабря генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона застрелили на Манхэттене. 19 декабря Федеральный окружной суд в Нью-Йорке выдвинул обвинение в убийстве 26-летнему Луиджи Манджоне. Он утверждает, что действовал в одиночку, обвинив страховые компании в том, что они «издеваются над нашей страной ради огромной выгоды, потому что американская общественность спускает им это с рук».

Евгений Хвостик