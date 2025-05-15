Доля приобретаемого отечественного текстиля в СКФО выросла до 16%

Доля приобретаемого населением текстиля российского производства в регионах Северо-Кавказского федерального округа выросла до 16%. Об этом сообщает РБК ТВ Юг со ссылкой на президента Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрея Разбродина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

«Статистика демонстрирует значительный рост в текстильной и легкой отрасли по всей стране, включая Кавказ. Однако увеличение показателей происходит в основном за счет "серого импорта"»,— рассказал Андрей Разбродин.

В регионах СКФО сейчас отсутствуют бренды, имеющие популярность на федеральном уровне. Это связано с изменением структуры спроса на рынке. Андрей Разбродин пояснил, что на начальном этапе развития отрасли швейная промышленность России была особенно загружена на Кавказе и в южных регионах, но сегодня рынок текстильной продукции стал высококонкурентным, а российские и зарубежные партнеры быстро адаптируются к меняющимся условиям.

Николай Аксенов