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Коммерсантъ FM
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На станцию метро «Таганская» в Москве вернули горельеф со Сталиным

В Москве на станции метрополитена «Таганская» открыли исторический горельеф, посвященной победе в Великой Отечественной войне. В его центре изображен Иосиф Сталин, окруженный людьми с букетами цветов в руках.

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Фото: АГН «Москва»

Фото: АГН «Москва»

Фото: АГН «Москва»

Фото: АГН «Москва»

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Фото: АГН «Москва»

Фото: АГН «Москва»

Фото: АГН «Москва»

Фото: АГН «Москва»

Оригинальный горельеф до 1966 года был установлен на станции «Таганская» на кольцевой линии метро. Он был утрачен при строительстве пересадки на Таганско-Краснопресненскую ветку. В метрополитене обещали, что воссоздадут композицию по архивным фото и документам. Исследователь советской архитектуры Александр Зиновьев заявил, что в восстановленном варианте не соблюдены материал и цвет панно, а также «не постарались сделать детали орнамента по периметру».

В КПРФ выражали надежду, что после восстановления горельефа памятники Сталину появятся в других местах Москвы.

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