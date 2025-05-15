На станцию метро «Таганская» в Москве вернули горельеф со Сталиным

В Москве на станции метрополитена «Таганская» открыли исторический горельеф, посвященной победе в Великой Отечественной войне. В его центре изображен Иосиф Сталин, окруженный людьми с букетами цветов в руках.

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Оригинальный горельеф до 1966 года был установлен на станции «Таганская» на кольцевой линии метро. Он был утрачен при строительстве пересадки на Таганско-Краснопресненскую ветку. В метрополитене обещали, что воссоздадут композицию по архивным фото и документам. Исследователь советской архитектуры Александр Зиновьев заявил, что в восстановленном варианте не соблюдены материал и цвет панно, а также «не постарались сделать детали орнамента по периметру».

В КПРФ выражали надежду, что после восстановления горельефа памятники Сталину появятся в других местах Москвы.