В Ярославле с ИП взыскали 4 млн за некачественное благоустройство могилы

В Ярославле суд взыскал с индивидуального предпринимателя 4 млн руб. по иску местной жительницы из-за некачественного благоустройства захоронения на Селифонтовском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Жительница города пыталась урегулировать разногласия по дизайн-проекту памятника с бизнесменом, однако направление претензий не привело к положительному результату, и она обратилась в суд. Суд нашел многочисленные нарушения при оказании услуги и вынес решение о взыскании с предпринимателя ущерба, неустойки и морального вреда.

Но добровольно предприниматель не спешил оплачивать долг, поэтому судебные приставы арестовали его счета, таким образом была удержана задолженность. Кроме того, с должника взыскали еще 300 тыс. руб. в качестве исполнительского сбора из-за нежелания платить долг.

Алла Чижова