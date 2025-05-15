Начальник колонии в Хабаровском крае пошел под суд за помощь осужденному

В Советской Гавани завершено расследование уголовного дела в отношении начальника исправительной колонии, сообщила прокуратура Хабаровского края. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности (ч. 3, ст. 286 УК).

По версии следствия, в период с октября по декабрь 2023 года фигурант в личных целях давал одному из осужденных поручения, не относящиеся к служебной деятельности. Также он покровительствовал заключенному, помогал заменить лишение свободы на исправительные работы. По информации СУ СКР по региону, фигурант неоднократно обращался к проживающему за пределами исправительного учреждения осужденному с требованием приобрести и доставить цветы и продукты питания для своей знакомой, а также бытовую технику, алкогольную продукцию и иные товары. Денег за это не платил. Организовав для осужденного облегченный режим отбывания наказания в целях исполнения поручений, мужчина разрешил последнему съездить в Хабаровск. Также сообщается, что тот осужденный попался на распространении наркотиков.

ФКУ ИК-5 УФСИН по Хабаровскому краю в Советской Гавани является мужской колонией строгого режима. Там отбывают сроки неоднократно судимые рецидивисты, приговоренные за тяжкие и особо тяжкие преступления. История учреждения ведется с 1944 года.

Материалы дела направлены в Советско-Гаванский горсуд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Эрнест Филипповский, Хабаровск