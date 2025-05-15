Российские авиапассажиры стали массово отказываться от багажа

Доля пассажиров, летающих только с ручной кладью, растет на российских рейсах, включая международные, выяснил “Ъ”. По данным опрошенных “Ъ” авиакомпаний, без багажа путешествуют от 50% до 70% клиентов, причем динамика особенно заметна у RedWings и S7. Исключение — «Аэрофлот» и чартеры, где пассажиры чаще летают с чемоданами.

Чаще всего без багажа путешествуют пассажиры в возрасте от 25 до 44 лет (42%), а реже всего — людей старше 65 лет (33%), подсчитали в «Аэрофлоте». В «Путешествиях» Т-Банка также отмечают, только 15% клиентов до 25 лет брали багаж на внутренних направлениях. Чаще всего клиенты «Путешествий» Т-Банка летают без багажа в Санкт-Петербург (91%), в Москву (85%) и в Сочи (71%). А в Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Владивосток предпочитают брать багаж 87%, 78% и 70% пассажиров соответственно.

На международных рейсах доля безбагажных пассажиров выросла: в Таиланд с багажом теперь летают 44% против 79% в 2022 году, в Турцию — 29% против 40%. Однако в страны с длительным пребыванием (Япония, Китай) чемоданы берут более 90% путешественников.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Кругом кладь да кладь».