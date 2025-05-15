Кругом кладь да кладь

Как выяснил “Ъ”, на российских рейсах растет доля пассажиров, летающих только с ручной кладью, в том числе за рубеж. Не меняется этот показатель только у «Аэрофлота» и чартеров, чьи клиенты летят на отдых. По наблюдениям перевозчиков, чаще без багажа путешествуют студенты и пассажиры коротких рейсов. Эксперты отмечают, что минимизация багажа — международный тренд, так как авиакомпаниям выгодно экономить время на погрузке и перевозить коммерческие грузы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В среднем от 50% до 70% пассажиров авиакомпаний летают без багажа, у большинства опрошенных “Ъ” перевозчиков эта доля растет, но зависит от направления. Наибольшую динамику зафиксировали в RedWings, где по итогам первого квартала 2025 года 61% пассажиров на внутренних линиях (ВВЛ) оформил билеты по тарифу без багажа. В 2024 году таких было 55%, в 2023 году — 59%, в 2022 году — 36%. Авиакомпания фиксирует рост спроса на безбагажный тариф и по международным направлениям (МВЛ): по итогам первого квартала доля таких путешественников осталась на уровне 2024 года — 49%, в 2023 году — 38%, в 2022 году — 23%.

В S7 говорят, что в 2019 году доля пассажиров без багажа составляла 60%, сейчас их количество превысило две трети. Но, добавили в компании, половина пассажиров, купивших билеты без багажа, докупают его при регистрации. В «Уральских авиалиниях» по стране без багажа летают 63%, что соответствует уровню 2022 года. На зарубежных рейсах доля пассажиров с ручной кладью выросла с 7% до 15%. В Smartavia, не открывая точных данных, отметили, что доля пассажиров с ручной кладью «существенно превышает долю пассажиров с багажом».

В «Аэрофлоте» сообщили, что доля пассажиров, летающих без багажа, остается значительной. По итогам первого квартала 2025 года доля на ВВЛ не изменилась к аналогичному периоду прошлого года: 46%. На МВЛ доля пассажиров без багажа за период снизилась с 32% до 21%.

Своя специфика традиционно у чартерных перевозчиков, летающих на курортные направления. В AzurAir подтвердили, что в их случае «пассажиры без багажа на рейсах — редкость», так как туристы в основном летают в поездки продолжительностью от недели.

Рост безбагажных бронирований фиксируют и сервисы по покупке авиабилетов.

По данным сервиса «Путешествия» Т-Банка, число летающих без багажа международных пассажиров с 2022 по 2024 год выросло с 43% до 50%. На внутренних рейсах, напротив, число таких пассажиров сократилось с 81% до 77%.

В «Авиасейлс» наблюдают рост безбагажных бронирований на международные рейсы в течение 2025 года до 58%, тогда как в 2023–2024 годах показатель не превышал 42%. На внутренних рейсах доля безбагажных пассажиров снизилась до 72% против 74–77% в 2024 и 2023 годах.

Куда с вещами на вылет

В «Путешествиях» Т-Банка отмечают, что по итогам 2024 года наиболее заметно безбагажная тенденция проявилась на популярных направлениях: в Санкт-Петербург без багажа летел 91% их клиентов, в Москву — 85%, в Сочи — 71%. «Чем короче путешествие и ближе дата вылета, тем меньше шансов, что пассажир решит взять чемодан»,— отметили там. По данным сервиса, на внутренних рейсах, которые длятся менее двух часов, только 13% пассажиров оформляют провоз багажа, а если перелет длится более пяти часов, показатель увеличивается до 51%. Так, в Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Владивосток предпочитают брать багаж 87%, 78% и 70% пассажиров соответственно.

Наибольшие изменения произошли на популярных зарубежных туристических направлениях.

Доля путешествующих в Таиланд с багажом упала с 79% в 2022 году до 44% в 2024-м. Снижение также зафиксировано в Турции — с 40% до 29%, на Мальдивах — с 71% до 56% за тот же период. В то же время в странах, где предполагается более длительное пребывание или перевоз багажа «социально обусловлен», сохраняется высокая доля тех, кто берет чемодан. Например, в Японию, Южную Корею и Таджикистан летают с багажом 93–100%.

В «Аэрофлоте» подтверждают, что высокая доля перелетов с багажом сохраняется как на дальневосточных рейсах, где она близка к 100%, так и на МВЛ в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Лидеры по загрузке багажом — Гонконг, Киргизия, Египет и Китай.

В AzurAir отметили, что багаж отдыхающих «тяжелеет» на рейсах домой: например, в 2024 году средний вес багажа из России в Турцию составлял 10 кг, а обратно — 13 кг.

В «Уральских авиалиниях» рассказали, что больше всего багажа у пассажиров рейсов в Таджикистан и обратно (99%), Киргизию (93%) и Узбекистан (52%). В Китай и обратно с багажом летают 54% пассажиров, в ОАЭ — 51%. Меньше всего багажа приходится на перелеты в Армению (28%), Азербайджан (25%) и Турцию (15%).

Самые легкие путешественники

В «Аэрофлоте» подсчитали, что чаще всего без багажа путешествуют пассажиры в возрасте от 25 до 44 лет (42%), тогда как наименьшая доля — среди людей старше 65 лет (33%). При этом летом пассажиры с багажом планируют поездки значительно ранее, а у пассажиров без багажа глубина бронирования остается стабильной на уровне 20–25 дней: «Это может говорить о более спонтанном характере путешествий налегке». В «Путешествиях» Т-Банка также отмечают, что к «легкости и мобильности» особенно стремятся клиенты до 25 лет: в этой категории только 15% брали багаж на внутренних направлениях. В возрастных категориях 45–54 года почти четверть пассажиров путешествуют с чемоданом. Сервис также подтверждает склонность к спонтанности таких клиентов: почти каждый третий безбагажный пассажир — 38% — приобретает билеты за десять дней и менее. Среди тех, кто летит с багажом, таких спонтанных путешественников вдвое меньше — всего 19%.

В Smartavia добавляют, что наряду со студентами чаще налегке летают также и пенсионеры. В S7 отметили, что тарифы с багажом пассажиры из корпоративного сегмента предпочитают чаще, чем в розничном. В RedWings различий по возрастам не наблюдают: средний возраст пассажира с бронированием без багажа в 2024 году — 37 лет, с багажом — 39 лет. Но глубина бронирования по безбагажному тарифу в 2025 году, добавили там, «бьет рекорды» — 40 дней, в прошлые годы она составляла 21–26 дней.

22,7 миллиона человек составил пассажиропоток авиакомпаний РФ в первом квартале 2025 года, по данным Росавиации.

Тренд на сокращение багажа дошел до России от иностранных лоукостеров с небольшим запозданием, отмечает главный редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин: «Чтобы выдерживать конкуренцию с западными лоукостерами, полносервисные компании запустили безбагажные тарифы гораздо раньше». В РФ также меняется потребительская модель перелетов: «Больше нет ситуаций, в которых советский человек на всякий случай берет с собой большой чемодан». Кроме того, и в России, и в мире на рейсах становится все больше «зумеров, не склонных к накопительству ни в быту, ни в полете». Стремление сэкономить без багажа также выгодно и самим перевозчикам, добавляет эксперт. Во-первых, компании зарабатывают на тех, кто докупает эту услугу в аэропортах, а во-вторых, коммерческая перевозка грузов для них гораздо более выгодна с учетом роста e-commerce.

Авиакомпании во всем мире стимулируют пассажиров минимизировать багаж, чтобы сократить расходы на наземные службы и зарабатывать на карго-перевозках, подтверждает гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий. Статистика также напрямую зависит от направления: при трансатлантических перелетах или на курортных направлениях багаж будет минимум у 50% — от одного чемодана на семью. А на коротких внутриевропейских рейсах, говорит эксперт, около 80% пассажиров летают с ручной кладью.

Айгуль Абдуллина