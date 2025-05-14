ООН: каждые шесть секунд в Африке от голода умирает ребенок

Директор Информационного центра ООН в России Владимир Кузнецов сказал, что социальное неравенство и нищета все еще остаются актуальными глобальными вызовами. По его словам, каждые шесть секунд в странах Африки от голода умирает ребенок.

«Нищета, продовольственная безопасность. В Африке до сих пор каждые шесть секунд умирает ребенок от голода — это ужас»,— сказал Владимир Кузнецов журналистам на полях форума «Россия — Исламский мир» (цитата по ТАСС). Он добавил, что во время развития искусственного интеллекта 50% населения Земли лишены доступа к интернету.

9 мая Организация Объединенных Наций опубликовала доклад, в котором говорится, что проблемы с продовольствием ощущают на себе 36 млн жителей Западной и Центральной Африки. В неурожайный год под угрозой голода могут оказаться более 52 млн человек.

Петр Бузлаев