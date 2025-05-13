Предложение зарплат в сфере автобизнеса в Петербурге выросло до 121 тыс. рублей

Медианная зарплата в Петербурге достигла 84,5 тыс. рублей. По сравнению с весной прошлого года зарплатные предложения выросли на 9,7 тыс. руб., сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«При этом данные сервиса "Банк данных зарплат" свидетельствуют, что пока лишь 59% работодателей Петербурга и Ленобласти успели провести индексацию зарплат своих работников»,— отметили в компании.

По данным работодателей, средний уровень пересмотра зарплат составляет +10%. Кроме того, 17,2% компаний планируют повысить заработок своих сотрудников в течение ближайших трех месяцев. Как показывает опрос платформы, лишь 19% респондентов из Петербурга довольны своим доходом.

Сильнее всего за год предлагаемые зарплаты выросли у представителей сферы автобизнеса (+21,9 тыс. рублей, до 121 тыс. рублей). На 15 тыс. (до 86,5 тыс. руб.), согласно данным опубликованных вакансий, увеличился средний доход юристов. Также в этот список вошли работники производств (до 100 тыс. руб.) и фитнес-индустрии (до 93,7 тыс. руб.).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средняя зарплата петербургских пекарей и кондитеров выросла на 12,3 тыс. рублей за год.

Дарья Астанина