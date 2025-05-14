ГК «Абрау-Дюрсо» реконструирует отель «Империал»

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» реконструирует бутик-отель «Империал», сообщила вице-президент по туризму и специальным проектам ГК «Абрау-Дюрсо» Ирина Гончарова. Объем инвестиций в проект не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: visitabrau.ru Фото: visitabrau.ru

«В начале следующего года мы закроем отель на реконструкцию. Новый год еще можно будет там провести, после этого начинаем подготовку, проектирование и т.д. Кроме этого, рядом со старым корпусом будет построен еще один корпус отеля. Таким образом, в конце 2028 года мы откроем два отеля на 104 номера. Они будут разные по дизайну и тематике. “Империал” станет гостиницей категории “5 звезд”»,— отметила госпожа Гончарова.

Вместе с тем проект строительства апарт-отеля на 212 мест, который анонсировали в 2024 году в рамках создания туркластера, приостановлен. По словам Ирины Гончаровой, коррективы внес новый Генеральный план Новороссийска.

«У нас есть большой проект с корпорацией “Туризм. РФ” по развитию туркластера. Разработан мастер-план территории, проделана большая работа. Но генплан Новороссийска поставил под вопрос 70% того, что у нас было в проекте. Мы, конечно, намерены отстаивать свои права»,— отметила вице-президент ГК «Абрау-Дюрсо».

В сентябре 2022 года ГК «Абрау-Дюрсо» и госкорпорация «Туризм.РФ» в рамках Восточного экономического форума подписали договор и дали старт реализации инвестиционного проекта «Туристический кластер Абрау-Дюрсо». Согласно инвестиционному плану, к 2029 году в Абрау-Дюрсо и прилегающих к нему территориях появятся новые отели 4 и 5 звезд, рестораны, магазины, инфраструктура досуга. Также запланирована реконструкция исторической части поселка, благоустройство набережной озера Абрау совместно с Минстроем РФ и администрацией Краснодарского края. В рамках договора инвестируют средства в подъездные пути и коммунальную часть.

Наталья Решетняк