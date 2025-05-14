Дмитрий Медведев провел рабочую группу по вопросам ОПК на пермском предприятии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил ФКП «Пермский пороховой завод». Как сообщил господин Медведев в своих соцсетях, на базе предприятия состоялось заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, спецтехники и средств поражения. «Обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями ОПК», — отметил зампред Совбеза.

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фото: соцсети Дмитрия Медведева



ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. ППЗ выпускает заряды для систем реактивной артиллерии, компоненты для зарядов высокоточных ракетных систем. Предприятие находится в управлении холдинга «Технодинамика» (входит в периметр ГК «Ростех»).