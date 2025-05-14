В Орске планируют к лету вернуть движение трамваев до железнодорожного вокзала

В Советском районе Орска продолжают восстанавливать трамвайные пути, которые год назад разрушил апрельский паводок. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В прошлом году на ул. Краснознаменной дорожники восстановили 278 м путей. В настоящее время специалисты МУП «Орскгортранс» меняет щебеночный балласт и укладывает шпалы на участке протяженностью более 200 м. После этого трамвайные пути отсыпят щебнем и утрамбуют.

По данным главы Орска Артема Воробьева, к лету текущего года планируется вернуть движение электротранспорта до железнодорожного вокзала. Программой развития города также предусмотрено приобретение трамвайных вагонов.

Андрей Сазонов