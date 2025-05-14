Дело экс-гендира МУП «ИжГЭТ» Андрея Батова о подневольном труде направили в суд

Уголовное дело бывшего генерального директора МУП «ИжГЭТ» Андрея Батова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), направлено в Индустриальный райсуд Ижевска, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продление меры пресечения в виде ареста Андрею Батову 19 марта 2025 года

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Продление меры пресечения в виде ареста Андрею Батову 19 марта 2025 года

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что Андрей Батов давал указания подчиненным на проведение в рабочее время ремонтных и иных работ в его ижевском домовладении в 2022-2024 годах, в том числе с использованием спецтехники предприятия.

Напомним, по делу о подневольном труде также был арестован его бывший заместитель Владимир Елфимов. О задержании топ-менеджеров МУПа стало известно 28 января. Обвинительное заключение по уголовному делу Владимира Елфимова утверждено. Экс-заместителю вменяют злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

Подробнее о задержании сотрудников МУП «ИжГЭТ» читайте в материале «От ДЕПО до СИЗО».