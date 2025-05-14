Квартальная выручка Tencent выросла на 13% благодаря играм

Крупнейшая в Китае технологическая компания Tencent Holdings опубликовала результаты первого квартала. Выручка достигла 180 млрд юаней ($24,9 млрд), что на 13% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Это самая большая квартальная выручка Tencent с 2004 года, когда компания разместилась на Гонконгской фондовой бирже, а темпы роста выручки рекордные с 2021 года. Чистая прибыль выросла на 14% в годовом выражении, до $6,6 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Schiefelbein / AP Фото: Mark Schiefelbein / AP

Наибольший вклад в рост показателей компании внес бизнес мобильных и онлайн-игр. Выручка от продаж игр внутри Китая выросла на 24% благодаря ослаблению жестких регуляторных ограничений, на международном рынке — на 23%. В числе самых востребованных игр Honor of Kings, Peacekeeper Elite и Dungeon & Fighter Mobile.

Число ежемесячных активных пользователей принадлежащего Tencent мессенджера WeChat превысило 1,4 млрд человек, и это крупнейший мессенджер в Китае. Число подписчиков сервиса Tencent Music достигло 123 млн, Tencent Video — 117 млн. Акции компании реагируют на отчетность ростом почти на 3%. С начала года они подорожали на 25%.

Алена Миклашевская